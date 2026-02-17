ICONSPORT_350033_0103

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Ligue des Champions17 févr. , 22:55
parMehdi Lunay
8
Barrage aller de la Ligue des champions
Stade Louis-II
Monaco-PSG 2-3
Buts : Balogun (1ère, 18e) pour Monaco ; Doué (29e, 67e), Hakimi (41e) pour le PSG
Exclusion : Golovin (48e) pour Monaco
Rapidement mené 2-0 par Monaco, le PSG a renversé la vapeur pour l'emporter 3-2. Le si décrié Doué a porté les siens sur le Rocher.
La soirée de vendredi a été traumatisante pour le PSG, battu à Rennes, et heureuse pour Monaco, large vainqueur de Nantes. De quoi donner plus de suspense à cette double confrontation en barrages. C'était encore plus le cas après le début de match cauchemaresque des Parisiens. Monaco ouvrait le score sur la première action via Balogun. Dominateur, le PSG se faisait piéger une seconde fois. Lancé en profondeur, l'attaquant américain de l'ASM s'offrait un doublé. Pour ne rien arranger, Dembélé sortait sur blessure (26e).
Une tuile qui se transformait en coup de chance pour le PSG. Doué remplaçait le Ballon d'Or et relançait les siens. Il réduisait le score d'une belle frappe croisée. Puis, il contribuait au deuxième but parisien. Sa frappe détournée par Kohn était reprise victorieusement par Hakimi. Après la pause, Golovin plombait Monaco. Le Russe était auteur d'une vilaine semelle sur le tibia de Vitinha et il était exclu après appel de la VAR. Paris dominait outrageusement ensuite et prenait les commandes. Doué s'offrait un doublé après une action collective superbe.
Le score aurait pu être plus large mais le PSG était imprécis. 3-2 suffira largement au bonheur du champion d'Europe 2025 sur les rails d'une qualification en huitièmes de finale.

Champions League

17 février 2026 à 21:00
Monaco
Balogun1'Balogun18'
2
3
Match terminé
Paris Saint Germain
Doue29'Hakimi Mouh41'Doue67'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
83
ENTRE
M. Bieveth
MonacoMonaco
SORT
F. Balogun
MonacoMonaco
Remplacement
81
ENTRE
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
70
ENTRE
A. Bamba
MonacoMonaco
SORT
V. de Oliveira Campos
MonacoMonaco
Remplacement
70
ENTRE
M. Coulibaly
MonacoMonaco
SORT
S. Adingra
MonacoMonaco
Voir Les Détails Complets Du Match
8
Derniers commentaires

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Vu le score le PSG a surtout maté les sardines et moins Monaco. C'est important de le rappeler si une sardine plein de seum et de larmes passait par là

Tempête à l'OM, Samir Nasri jette l'éponge

Nasri a un temps de retard si ce vieux club de chouineuse le saoule que maintenant. Avec la mentalité dégueulasse de ce club des bureaux jusqu'au terrain en passant par les supporters, l'olympique de Netflix n'a pas d'autre destin que d'être détesté partout en France ou de ridiculiser la ligue 1 à chaque LDC ou d'être tjrs dans les histoires et les crises. En début de saison à écouter ces attardés ils avaient la meilleure équipe du monde, revendiquaient de gagner le championnat, la coupe de France et la LDC. Je ne sais pas d'où vient cette tare mentale de se penser meilleur en tout malgré leur palmarès néant si ils n'étaient pas passé sous la table le siècle dernier mais qu'ils ne changent rien c'est tellement un plaisir constant de voir ces clowns se vautrer chaque saison.

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Problème: Quand c'était Chevalier personne ne lui trouvait de circonstances atténuantes et pourtant...

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Il a pas honte le mec puis avec 20% de possession et vu les occaz il devrait déjà être bien content d'avoir mis 2 buts et de n'en prendre que 3

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

mdr zakaria qui dit on a etait victime de decisions litigieuses ...il se fout pas de la gueule des gens ce clodo?la semelle sur viti il pense qu'il a joué la simulation?Ils ont quand meme mene 2-0 avec 20% de possession alors qu'il la ferme sa gueule

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

