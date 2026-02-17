LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Barrage aller de la Ligue des champions

Stade Louis-II

Buts : Balogun (1ère, 18e) pour Monaco ; Doué (29e, 67e), Hakimi (41e) pour le PSG

Exclusion : Golovin (48e) pour Monaco

Rapidement mené 2-0 par Monaco, le PSG a renversé la vapeur pour l'emporter 3-2. Le si décrié Doué a porté les siens sur le Rocher.

La soirée de vendredi a été traumatisante pour le PSG, battu à Rennes, et heureuse pour Monaco, large vainqueur de Nantes. De quoi donner plus de suspense à cette double confrontation en barrages. C'était encore plus le cas après le début de match cauchemaresque des Parisiens. Monaco ouvrait le score sur la première action via Balogun. Dominateur, le PSG se faisait piéger une seconde fois. Lancé en profondeur, l'attaquant américain de l'ASM s'offrait un doublé. Pour ne rien arranger, Dembélé sortait sur blessure (26e).

Une tuile qui se transformait en coup de chance pour le PSG. Doué remplaçait le Ballon d'Or et relançait les siens. Il réduisait le score d'une belle frappe croisée. Puis, il contribuait au deuxième but parisien. Sa frappe détournée par Kohn était reprise victorieusement par Hakimi. Après la pause, Golovin plombait Monaco. Le Russe était auteur d'une vilaine semelle sur le tibia de Vitinha et il était exclu après appel de la VAR. Paris dominait outrageusement ensuite et prenait les commandes. Doué s'offrait un doublé après une action collective superbe.

Le score aurait pu être plus large mais le PSG était imprécis. 3-2 suffira largement au bonheur du champion d'Europe 2025 sur les rails d'une qualification en huitièmes de finale.