L1 : Machado transféré au FC Nantes jusqu'en 2028

Tu ne comprends pas mon propos.... Pourtant dans les 2 posts je m'exprime clairement: 1) J'ai dit que l'équipe était e qu'elle était et que c'est la mérite qui a parlé donc que ça m'allait (pas de couleur de peau qui entre en compte...) 2) Que pour autant, je pouvais comprendre que certains aient du mal a s'y identifier comme ça a ait été le cas quand il n'y avait pas "assez" de minorité présentent dans les pubs, les films ou les présentateurs de journaux télé... Et j'explique d'ailleurs dans ces postes les raisons derrières qui ne tiennent pas au racisme (dénigrement de l'autre en raison de sa couleur de peau), mais dans un sentiment d'appartenance a un groupe (qu'on le veuille ou non, ce sentiment peut exister) En conclusion je me sens très bien avec le PSG et l'EDF avec des joueurs de tous pays, religion et origines, mais je t'avoue que niveau qualité de foot je me sens mieux avec la vision espagnole qu'on retrouve au PSG qu'avec celle de l' EDF
Je ne vois pas en quoi il serait difficile de s'identifier à une équipe composée de joueurs qui n'ont pas ma couleur de peau. Je m'identifie à eux car ils portent le même maillot que moi. Et rien d'autre. As-tu des problèmes pour t'identifier à ton équipe du PSG vainqueur de la LDC où les joueurs sont soit des français de couleur ou issu de l'immigration soit des étrangers? Non? Et ce n'est pas une histoire de nation puisque tu arrives à t'identifier à une équipe d'une ville qui n'est pas composé uniquement de français de couleur ou d'étrangers. Poses-toi la question de savoir pourquoi quand c'est une ville l'identification est possible et pas quand c'est un pays? Alors que dans les deux cas, il n'y a pas de joueurs français avec ta couleur de peau. C'est ta conception de la nation française qui te fait avoir un souci avec l'équipe nationale. Et c'est absurde car ceux qui le méritent plus sont ceux qui sont pris. Si ça ne te plait, remets en cause les critères du mérite, pas ceux qui s'en rapproche le plus. Si demain les costauds athlétiques sont blancs, ça ne te gênera pas... Et c'est bien là le problème. On veut bien qu'il y ait des gens de couleurs dans notre pays, mais il ne faut pas qu'ils nous représentent, alors qu'ils sont eux aussi français. Personnellement je m'en fous qu'ils soient blancs ou noirs ou arabes. Du moment qu'ils représentent notre pays avec fierté et appartenance. Je ne m'identifie pas plus à Deschamps, Barthez ou Blanc, qu' à Zidane, Desailly ou Thuram. En revanche je m'identifie à l'équipe de France
Cest sur... sur certains points.. mais après le mouvement ultras reste le meme... c'est juste que etre fachos voir nazi ca fait quand meme une sacrée tare en plus de votre côté
ca ca dépends de tes valeurs propres et personnelles, pour moi effectivement il n'y a aucun débat possible..... Je serai TOUJOURS du coté gauche! Question d'éducation et de valeurs, la droite , extrême ou pas, très peu pour moi !!
19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Exact
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
Loading
Un nouveau visage gravé sur nos murs 🎨 Bienvenido Deiver 🇨🇴