PSG : Désiré Doué fait taire Dembélé

Clairement visé par les propos d'Ousmane Dembélé après la défaite à Rennes, Désiré Doué a montré contre Monaco quel joueur il était. Le PSG peut le remercier.

Remplaçant au coup d'envoi ce mardi soir au Stade Louis II, Désiré Doué est vite entré en jeu après la blessure d'Ousmane Dembélé (27e). A ce moment du match, le Paris Saint-Germain était mené 2-0 par l'AS Monaco et venait de manquer un penalty. Mais en l'espace de douze minutes, et après un but et une passe décisive, Désiré Doué a remis à lui seul le PSG en selle. Mieux encore, il a marqué le but de la victoire parisienne à la 67e. Élu logiquement homme du match, Désiré Doué est resté courtois dans ses commentaires d'après-match sur Canal+, évitant de relancer la polémique suite à la déclaration d'Ousmane Dembélé. Ce dernier réclamait, vendredi à Rennes, que tout le monde joue collectivement et pas pour soi.

Doué ne veut pas polémiquer avec Dembélé

On est content car on a notre victoire et c’est le plus important dans ce genre de matchs. J’essaye de jouer comme d’habitude et ce soir ça a porté ses fruits. Voilà c’est mon boulot. Les critiques et ma présence sur le banc au coup d’envoi ? Le coach fait ses choix, il prend les meilleurs joueurs au départ. Ce soir, il a aligné son onze. « Défaite ou victoire, c’est collectif et c’est le plus important », a répondu le joueur du PSG, impeccable contre l'AS Monaco. Au micro du diffuseur de la Ligue des champions , Désiré Doué a dribblé la polémique. «», a répondu le joueur du PSG, impeccable contre l'AS Monaco.