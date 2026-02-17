ICONSPORT_350033_0060
Désiré Doué - PSG

PSG : Désiré Doué fait taire Dembélé

PSG17 févr. , 23:35
parClaude Dautel
0
Clairement visé par les propos d'Ousmane Dembélé après la défaite à Rennes, Désiré Doué a montré contre Monaco quel joueur il était. Le PSG peut le remercier.
Remplaçant au coup d'envoi ce mardi soir au Stade Louis II, Désiré Doué est vite entré en jeu après la blessure d'Ousmane Dembélé (27e). A ce moment du match, le Paris Saint-Germain était mené 2-0 par l'AS Monaco et venait de manquer un penalty. Mais en l'espace de douze minutes, et après un but et une passe décisive, Désiré Doué a remis à lui seul le PSG en selle. Mieux encore, il a marqué le but de la victoire parisienne à la 67e. Élu logiquement homme du match, Désiré Doué est resté courtois dans ses commentaires d'après-match sur Canal+, évitant de relancer la polémique suite à la déclaration d'Ousmane Dembélé. Ce dernier réclamait, vendredi à Rennes, que tout le monde joue collectivement et pas pour soi.

Doué ne veut pas polémiquer avec Dembélé

Au micro du diffuseur de la Ligue des champions, Désiré Doué a dribblé la polémique. « On est content car on a notre victoire et c’est le plus important dans ce genre de matchs. J’essaye de jouer comme d’habitude et ce soir ça a porté ses fruits. Voilà c’est mon boulot. Les critiques et ma présence sur le banc au coup d’envoi ? Le coach fait ses choix, il prend les meilleurs joueurs au départ. Ce soir, il a aligné son onze. « Défaite ou victoire, c’est collectif et c’est le plus important », a répondu le joueur du PSG, impeccable contre l'AS Monaco.
D. Doue

D. Doue

FranceFrance Âge 20 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des barrages aller

ICONSPORT_350113_0082
Ligue des Champions

LdC : Le Real Madrid en ballotage favorable

ICONSPORT_350033_0103
Ligue des Champions

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Fil Info

17 févr. , 23:06
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller
17 févr. , 23:03
LdC : Le Real Madrid en ballotage favorable
17 févr. , 22:55
LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou
17 févr. , 22:00
Panique au Barça, Flick est devenu fou
17 févr. , 21:30
Tempête à l'OM, Samir Nasri jette l'éponge
17 févr. , 21:09
LdC : Monaco surprend le PSG dès la 1ère minute ! (vidéo)
17 févr. , 21:00
Le Real profite de l’arbitrage pour dépasser le Barça
17 févr. , 20:40
TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OM : Greenwood et De Zerbi réunis loin de Marseille ?

L OM a fixé son prix à 100 M, pour une raison qui a 40 % qui part à MU , L OM ne descendra pas plus bas

OM : Greenwood et De Zerbi réunis loin de Marseille ?

Ignoré benatia ne veut pas dire qu'il veut partir

OM : Greenwood et De Zerbi réunis loin de Marseille ?

Il a jamais dit qu'il voulait partir, c'est juste des médias qui balance des connerie

OM : Greenwood et De Zerbi réunis loin de Marseille ?

Un contrat veux dire qu'il est pas gratuit,

OM : Greenwood et De Zerbi réunis loin de Marseille ?

Le groupe aurait été de moins en moins réceptif au discours du Marocain et ce dernier aurait même été en froid avec Mason Greenwood depuis plusieurs mois. N’appréciant pas beaucoup les nombreuses ses nombreuses remarques, la star de l’OM aurait ignoré Medhi Benatia au cours des derniers mois! Encore une preuve qu’il partira en fin de saison

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading