PSG : Désiré Doué fait taire Dembélé

L OM a fixé son prix à 100 M, pour une raison qui a 40 % qui part à MU , L OM ne descendra pas plus bas
Ignoré benatia ne veut pas dire qu'il veut partir
Il a jamais dit qu'il voulait partir, c'est juste des médias qui balance des connerie
Un contrat veux dire qu'il est pas gratuit,
Le groupe aurait été de moins en moins réceptif au discours du Marocain et ce dernier aurait même été en froid avec Mason Greenwood depuis plusieurs mois. N’appréciant pas beaucoup les nombreuses ses nombreuses remarques, la star de l’OM aurait ignoré Medhi Benatia au cours des derniers mois! Encore une preuve qu’il partira en fin de saison
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
