Tempête à l'OM, Samir Nasri jette l'éponge

L'Olympique de Marseille traverse l'une des plus grosses crises de son histoire récente. Un contexte d'agitation qui fatigue Samir Nasri. L'ancien Phocéen reconverti consultant est agacé par l'instabilité constante devenue propre à son club de coeur.

Les sept derniers jours ont été particulièrement intenses à Marseille . La direction phocéenne a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec Roberto De Zerbi après la gifle reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0), avant que Medhi Benatia ne pose sa démission… et ne revienne avec des responsabilités densifiées au détriment de Pablo Longoria, mis sur la touche. Un contexte qu'on peut qualifier d'instable, pour ne pas dire pire, et qui a de quoi agacer fortement les supporters marseillais qui s'épuisent de voir leur club traverser des tempêtes qu'il provoque lui-même. Parmi eux, l'inévitable Samir Nasri, qui a profité d'une longue tribune sur le plateau du Canal Football Club pour livrer son analyse sur la situation actuelle de l'OM.

Samir Nasri déchante encore

« Franchement, en tant que marseillais et supporter de ce club-là, ils me saoulent. Tous les deux trois jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont créés cette situation alors qu'il n'y avait pas lieu d'en arriver jusque-là. Ils ont quand même une vraie possibilité de gagner la Coupe de France, ils sont quatrièmes, toujours dans les clous pour une qualification directe pour la Ligue des champions… Franchement, je ne sais plus où j'en suis. Le dernier match de Strasbourg, quand tu regardais le staff, il n'y avait pas assez de monde, tout le monde est parti avec Roberto De Zerbi », a déploré Samir Nasri, lequel estime qu'il n'y avait pas le feu au lac et que l'OM s'est une nouvelle fois tiré une balle dans le pied.

Pour l'heure, le club phocéen est bel et bien toujours dans la course pour une qualification directe en Ligue des champions, bien que l'OL compte désormais 5 points d'avance, tandis que la Coupe de France est clairement à portée de main.