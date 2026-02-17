samir nasri dechire l offre de ligue 1 iconsport 179904 0491 395792

Tempête à l'OM, Samir Nasri jette l'éponge

OM17 févr. , 21:30
parQuentin Mallet
0
L'Olympique de Marseille traverse l'une des plus grosses crises de son histoire récente. Un contexte d'agitation qui fatigue Samir Nasri. L'ancien Phocéen reconverti consultant est agacé par l'instabilité constante devenue propre à son club de coeur.
Les sept derniers jours ont été particulièrement intenses à Marseille. La direction phocéenne a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec Roberto De Zerbi après la gifle reçue au Parc des Princes face au PSG (5-0), avant que Medhi Benatia ne pose sa démission… et ne revienne avec des responsabilités densifiées au détriment de Pablo Longoria, mis sur la touche. Un contexte qu'on peut qualifier d'instable, pour ne pas dire pire, et qui a de quoi agacer fortement les supporters marseillais qui s'épuisent de voir leur club traverser des tempêtes qu'il provoque lui-même. Parmi eux, l'inévitable Samir Nasri, qui a profité d'une longue tribune sur le plateau du Canal Football Club pour livrer son analyse sur la situation actuelle de l'OM.

Lire aussi

OM : Xabi Alonso a refusé d'entraîner MarseilleOM : Xabi Alonso a refusé d'entraîner Marseille
Un génie débarque à l'OM, le Spectre l'annonceUn génie débarque à l'OM, le Spectre l'annonce

Samir Nasri déchante encore

« Franchement, en tant que marseillais et supporter de ce club-là, ils me saoulent. Tous les deux trois jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont créés cette situation alors qu'il n'y avait pas lieu d'en arriver jusque-là. Ils ont quand même une vraie possibilité de gagner la Coupe de France, ils sont quatrièmes, toujours dans les clous pour une qualification directe pour la Ligue des champions… Franchement, je ne sais plus où j'en suis. Le dernier match de Strasbourg, quand tu regardais le staff, il n'y avait pas assez de monde, tout le monde est parti avec Roberto De Zerbi », a déploré Samir Nasri, lequel estime qu'il n'y avait pas le feu au lac et que l'OM s'est une nouvelle fois tiré une balle dans le pied.
Pour l'heure, le club phocéen est bel et bien toujours dans la course pour une qualification directe en Ligue des champions, bien que l'OL compte désormais 5 points d'avance, tandis que la Coupe de France est clairement à portée de main.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_350033_0024
Ligue des Champions

LdC : Monaco surprend le PSG dès la 1ère minute ! (vidéo)

le barca prolonge hansi flick jusqu en 2027 iconsport 259947 0058 393086
Liga

Le Real profite de l’arbitrage pour dépasser le Barça

ICONSPORT_278470_0124
Ligue des Champions

TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

17 févr. , 21:09
LdC : Monaco surprend le PSG dès la 1ère minute ! (vidéo)
17 févr. , 21:00
Le Real profite de l’arbitrage pour dépasser le Barça
17 févr. , 20:40
TV : Monaco - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 févr. , 20:39
LdC : La Juventus explose à Galatasaray
17 févr. , 20:39
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller
17 févr. , 20:30
L'OL va payer 2,5ME pour Noah Nartey
17 févr. , 20:00
OM : Le clan McCourt rectifie déjà une énorme erreur
17 févr. , 19:58
Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Derniers commentaires

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

On aurait dû mener minimum 4-2 j'espère qu'on n'aura pas de regrets. En tout cas on a su réagir et ça c'est motif d'espoir. Et ce retour à domicile tombe extrêmement bien, avec un Parc en feu on ne pourra pas échouer face à ce Monaco certes clinique mais qui a profité de 2 bourdes sinon ca ne créé rien

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Dembouz ça été une saison miraculeuse en 2025.

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ça changera rien les 2 sont mauvais. C'est vraiment pas sur eux qu'il faut compter.

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Vraiment dommage.

Monaco - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

On verra bien s il y a une vraie concurrence au retour Chevalier doit garder les buts oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading