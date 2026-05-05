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FC Nantes : Kita l’appelle, Pantaloni lui donne sa réponse cash

FC Nantes05 mai , 9:00
parGuillaume Conte
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Vahid Halilhodzic laissera sa place dans quelques semaines, et le FC Nantes se cherche un nouvel entraineur. Olivier Pantaloni, nommé parmi les meilleurs coachs de Ligue 1, est ciblé par Waldemar Kita.
Quasiment condamné à la Ligue 2 malgré sa victoire spectaculaire sur l’OM sur le score de 3-0 le week-end dernier, le FC Nantes peut déjà se projeter sur son futur entraîneur. Vahid Halilhodzic était venu pour faire le pompier de service et essayer de sauver le club, mais le Bosnien a annoncé depuis le début qu’il ne poursuivrait pas l’aventure, peu importe son issue.
Pour la saison prochaine, une priorité s’était dessinée dans le clan Kita : Olivier Pantaloni. Malgré une très belle saison avec le FC Lorient, l’entraineur corse ne sera pas conservé, faute d’avoir trouvé un accord pour une prolongation. Avec le vent en poupe, l’ancien coach d’Ajaccio a été annoncé un peu partout. Mais en ce qui concerne le FC Nantes, Pantaloni a fait tout simplement savoir qu’il ne souhaitait pas signez chez les Canaris.
Une information qui vient de Ouest-France, et le quotidien régional ne précise pas la raison de ce refus, surtout que l’entraîneur des Merlus était intéressé par cette idée au départ. Peut-être a-t-il reçu des propositions de clubs de Ligue 1, à même de le faire réfléchir pour la suite.
En tout cas, pour les Canaris, cela remet Stephane Gilli, ancien entraîneur du Paris FC, en tête de liste. Mais encore beaucoup de choses peuvent se passer d’ici le mois de juin, la valse des entraineurs lançant en général le mercato dès la fin de la saison. Pour le FC Nantes, il va forcément y avoir du ménage à tous les étages avec cette descente quasiment inévitable, à moins de réaliser un premier miracle en s’imposant ce vendredi sur la pelouse de Lens en match avancé de la 33e journée.

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iL faudra un jour vérifier si danser pendant quelques secondes même si ça parait long fait perdre plus de temps que faire un gros tas de joueurs qui se grimpent dessus ou courir faire des bisous et sauter dans les bras de son entraineur et des remplaçants hum pas certain du tout

PSG : Walid Acherchour sanctionne ce Parisien « qui fait très peur »

Oui tu as la tentation Doué au milieu mais en faisant ça tu mets barcola aussi sur le terrain et tu n'as plus aucune cartouche en réserve. Je mettrais Ruiz pour avoir mayulu barcola lee et ramos en réserve. Si Barcola joue d'entrée et que tu vas en prolongation, tu n'as plus aucun joueur explosif sur le banc et avec cette intensité tu auras besoin d'entrants percutants

Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

C'est là où on voit la bassesse de ce genre d'individu. Ca pleure quand son club est à la dérive, ça grogne quand des merdeux comme eux viennent les narguer quand ça va mal pour eux, et ça fait exactement la même chose à la moindre occasion. Mais bon ils ont une excuse: "c'est pas eux qu'ont commencé"...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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