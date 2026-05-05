FC Nantes : Kita l’appelle, Pantaloni lui donne sa réponse cash

Vahid Halilhodzic laissera sa place dans quelques semaines, et le FC Nantes se cherche un nouvel entraineur. Olivier Pantaloni, nommé parmi les meilleurs coachs de Ligue 1, est ciblé par Waldemar Kita.

Quasiment condamné à la Ligue 2 malgré sa victoire spectaculaire sur l’OM sur le score de 3-0 le week-end dernier, le FC Nantes peut déjà se projeter sur son futur entraîneur. Vahid Halilhodzic était venu pour faire le pompier de service et essayer de sauver le club, mais le Bosnien a annoncé depuis le début qu’il ne poursuivrait pas l’aventure, peu importe son issue.

Pour la saison prochaine, une priorité s’était dessinée dans le clan Kita : Olivier Pantaloni. Malgré une très belle saison avec le FC Lorient, l’entraineur corse ne sera pas conservé, faute d’avoir trouvé un accord pour une prolongation. Avec le vent en poupe, l’ancien coach d’Ajaccio a été annoncé un peu partout. Mais en ce qui concerne le FC Nantes, Pantaloni a fait tout simplement savoir qu’il ne souhaitait pas signez chez les Canaris.

Une information qui vient de Ouest-France, et le quotidien régional ne précise pas la raison de ce refus, surtout que l’entraîneur des Merlus était intéressé par cette idée au départ. Peut-être a-t-il reçu des propositions de clubs de Ligue 1, à même de le faire réfléchir pour la suite.

En tout cas, pour les Canaris, cela remet Stephane Gilli, ancien entraîneur du Paris FC, en tête de liste. Mais encore beaucoup de choses peuvent se passer d’ici le mois de juin, la valse des entraineurs lançant en général le mercato dès la fin de la saison. Pour le FC Nantes, il va forcément y avoir du ménage à tous les étages avec cette descente quasiment inévitable, à moins de réaliser un premier miracle en s’imposant ce vendredi sur la pelouse de Lens en match avancé de la 33e journée.