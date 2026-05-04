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OM : L'échauffement honteux de Greenwood à Nantes fait polémique

OM04 mai , 16:00
parCorentin Facy
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Le divorce semble bel et bien consommé entre l’OM et Mason Greenwood et ce n’est pas les vidéos de l’échauffement de l’Anglais à Nantes samedi après-midi qui vont plaire aux supporters marseillais.
A l’instar de tous ses coéquipiers, Mason Greenwood a été en-dessous de tout à Nantes dimanche après-midi. Les joueurs d’Habib Beye ont pris une leçon face à l’avant-dernier de Ligue 1 en s’inclinant sèchement 3-0, un match au cours duquel le meilleur buteur marseillais n’a pas tiré son épingle du jeu, bien au contraire. Nonchalant comme rarement depuis son arrivée à l’OM, l’ancien attaquant de Manchester United semble se contenter d’attendre patiemment la fin de la saison… et son probable départ. Dès l’échauffement, son attitude a interloqué les observateurs présents à la Beaujoire.
Plusieurs vidéos commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Sur l’une d’entre elles, on peut voir à quel point Mason Greenwood traine sa peine et son envie de ne pas être là. Frappe ratée, centre envoyée n’importe où… L’Anglais n’avait clairement pas envie de jouer samedi et il n’a rien fait pour le cacher. De quoi scandaliser les supporters olympiens, qui ont pourtant défendu Greenwood contre vents et marrées depuis l’arrivée polémique de la star anglaise en France il y a deux ans.
« 4 à 500 k par mois, dans un club qui a vendu son âme pour le sortir médiatiquement du caniveau, ‘il n’a plus la tête à l’OM’ ce… Vous méritez tellement ce qui nous arrive », « Principe de base : Ne jamais se rabaisser pour un joueur, un coach, un dirigeant... et surtout pas pour un gars comme lui », « Gros foutage de gueule », « J'y étais juste derrière le but lamentable à voir je savais déjà que le match était perdu rien qu'avec leurs attitudes à l’échauffement », « Il n’a pas réussi une seule frappe du match » ou encore « Si notre meilleur joueur rend les armes ben c'est que, cest archi mort de chez mort » peut-on lire sur X.

L'attitude de Greenwood dénoncée 

D’autres internautes continuent néanmoins de défendre Greenwood et accusent surtout Medhi Benatia d’avoir tué l’OM en cours de saison, notamment en raison du départ de Roberto De Zerbi puis celui de Pablo Longoria, instaurant un contexte dans lequel il est devenu impossible de s’épanouir pour Greenwood mais aussi pour les autres joueurs de l’effectif. Il n’y a qu’à voir le niveau d’éléments tels que Hojbjerg, Balerdi ou encore Aubameyang pour se rendre compte que l’Anglais n’est peut-être pas l’unique problème de l’Olympique de Marseille.

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Ça me fait de la 'peine ' de dire ça car je suis un amoureux fou du PARC mais le PSG doit avoir un stade de 80 000 places .....( il y a que les imbéciles qui changent pas d avis ) car meme le PARC a 60 000 ça sera super , manifique pour moi mais juste niveau places.

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Mais cest quil en a gros sur le cœur le petit guignol 😂🤣🫵profites bien t'inquiète je saurais ou te trouver au moment venu

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Il peut dire ce qu’il veut, ça n’est pas lui malheureusement qui décidera au final. Si Lyon n’a que 1 % de chances de le prolonger soyons sûrs que le staff itravaille dessus. Mais vu ses perf on peut facilement se dire que de gros clubs seront prêts à payer une indemnité conséquente pour le recruter. Voir si Madrid continue de croire en lui pour l’avenir, afin de n’envisager qu’un prêt.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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