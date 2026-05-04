OM : L'échauffement honteux de Greenwood à Nantes fait polémique

Le divorce semble bel et bien consommé entre l’OM et Mason Greenwood et ce n’est pas les vidéos de l’échauffement de l’Anglais à Nantes samedi après-midi qui vont plaire aux supporters marseillais.

A l’instar de tous ses coéquipiers, Mason Greenwood a été en-dessous de tout à Nantes dimanche après-midi. Les joueurs d’Habib Beye ont pris une leçon face à l’avant-dernier de Ligue 1 en s’inclinant sèchement 3-0, un match au cours duquel le meilleur buteur marseillais n’a pas tiré son épingle du jeu, bien au contraire. Nonchalant comme rarement depuis son arrivée à l’OM, l’ancien attaquant de Manchester United semble se contenter d’attendre patiemment la fin de la saison… et son probable départ. Dès l’échauffement, son attitude a interloqué les observateurs présents à la Beaujoire.

Plusieurs vidéos commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Sur l’une d’entre elles, on peut voir à quel point Mason Greenwood traine sa peine et son envie de ne pas être là. Frappe ratée, centre envoyée n’importe où… L’Anglais n’avait clairement pas envie de jouer samedi et il n’a rien fait pour le cacher. De quoi scandaliser les supporters olympiens, qui ont pourtant défendu Greenwood contre vents et marrées depuis l’arrivée polémique de la star anglaise en France il y a deux ans.

« 4 à 500 k par mois, dans un club qui a vendu son âme pour le sortir médiatiquement du caniveau, ‘il n’a plus la tête à l’OM’ ce… Vous méritez tellement ce qui nous arrive », « Principe de base : Ne jamais se rabaisser pour un joueur, un coach, un dirigeant... et surtout pas pour un gars comme lui », « Gros foutage de gueule », « J'y étais juste derrière le but lamentable à voir je savais déjà que le match était perdu rien qu'avec leurs attitudes à l’échauffement », « Il n’a pas réussi une seule frappe du match » ou encore « Si notre meilleur joueur rend les armes ben c'est que, cest archi mort de chez mort » peut-on lire sur X.

L'attitude de Greenwood dénoncée

D’autres internautes continuent néanmoins de défendre Greenwood et accusent surtout Medhi Benatia d’avoir tué l’OM en cours de saison, notamment en raison du départ de Roberto De Zerbi puis celui de Pablo Longoria, instaurant un contexte dans lequel il est devenu impossible de s’épanouir pour Greenwood mais aussi pour les autres joueurs de l’effectif. Il n’y a qu’à voir le niveau d’éléments tels que Hojbjerg, Balerdi ou encore Aubameyang pour se rendre compte que l’Anglais n’est peut-être pas l’unique problème de l’Olympique de Marseille.