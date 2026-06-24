Accord OL-Salzbourg, Bidstrup arrive à Lyon

Accord OL-Salzbourg, Bidstrup arrive à Lyon

OL24 juin , 8:40
parClaude Dautel
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La presse allemande confirme qu'un accord a été trouvé entre l'OL et Salzbourg concernant le transfert de Mads Bidstrup. Le joueur doit encore passer sa visite médicale avant de signer jusqu'en 2031.
Journaliste très réputé, et spécialiste du mercato, Florian Plettenberg l'annonce ce mercredi, l'Olympique Lyonnais et le RB Salzbourg ont trouvé un accord ces dernières heures pour le transfert de Mads Bidstrup, lequel était dispensé d'entraînement depuis quelques jours par son club. Sachant que le milieu de terrain danois avait déjà négocié les contours de son futur contrat à Lyon, le joueur de 25 ans est désormais attendu dans la capitale des Gaules où il passera sa visite médicale avant d signer son contrat qui le liera jusqu'en 2031 avec l'Olympique Lyonnais. Il s'agira du deuxième renfort de l'OL durant ce mercato, Kaïl Boudache ayant rejoint l'OL la semaine passée après être parti libre de Nice.
Concernant Mads Bidstrup, notre confrère allemand ne dévoile pas les coulisses financières de cette opération. Mais, plusieurs sources évoquent un transfert à hauteur de 10 millions d'euros plus des bonus éventuels. Au lendemain de l'annonce de la reprise de l'Olympique Lyonnais par Michele Kang, l'OL passe donc à l'action afin de se renforcer dans la perspective des matchs qualificatifs pour la Ligue des champions prévus très tôt au mois d'août.
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Ça se fera pas, je sais pas trop pour quelle raison le daron semble nous détester.

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J'adore le commentaire de Quieroz😊 « Le VAR fonctionne toujours dans ce Mondial ? J’ai des doutes là-dessus car c’était clairement un penalty avec carton rouge. L’Angleterre est chanceuse que le VAR soit parti pendre un café au moment-là »

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

C'est bien ce que je pensais, vous n'avez pas vu le match.

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

Justice ! ca aurait été un scandale de gagner la sorte ! encore heureux ya pas eu péno

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Quel raccourci raciste ? mdrrr trop fragile flaco ?

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