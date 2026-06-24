Accord OL-Salzbourg, Bidstrup arrive à Lyon

La presse allemande confirme qu'un accord a été trouvé entre l'OL et Salzbourg concernant le transfert de Mads Bidstrup. Le joueur doit encore passer sa visite médicale avant de signer jusqu'en 2031.

Concernant Mads Bidstrup, notre confrère allemand ne dévoile pas les coulisses financières de cette opération. Mais, plusieurs sources évoquent un transfert à hauteur de 10 millions d'euros plus des bonus éventuels. Au lendemain de l'annonce de la reprise de l'Olympique Lyonnais par Michele Kang, l'OL passe donc à l'action afin de se renforcer dans la perspective des matchs qualificatifs pour la Ligue des champions prévus très tôt au mois d'août.