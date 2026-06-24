Accord OL-Salzbourg, Bidstrup arrive à Lyon

Ça se fera pas, je sais pas trop pour quelle raison le daron semble nous détester.
J'adore le commentaire de Quieroz😊 « Le VAR fonctionne toujours dans ce Mondial ? J’ai des doutes là-dessus car c’était clairement un penalty avec carton rouge. L’Angleterre est chanceuse que le VAR soit parti pendre un café au moment-là »
C'est bien ce que je pensais, vous n'avez pas vu le match.
Justice ! ca aurait été un scandale de gagner la sorte ! encore heureux ya pas eu péno
Quel raccourci raciste ? mdrrr trop fragile flaco ?
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