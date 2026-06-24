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ASSE : Mis à l'essai à Man Utd, un attaquant signe chez les Verts

ASSE24 juin , 9:00
parClaude Dautel
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Il y a 38 ans Etienne Mendy signait à l'AS Saint-Étienne avant de connaître la carrière que l'on sait. Cependant, c'est un parfait homonyme qui vient de signer avec les Verts. Agé de 17 ans, Etienne Mendy, testé l'hiver dernier par Manchester United, vient de s'engager avec l'ASSE.
Formé à la très célèbre académie Diambars au Sénégal, Etienne Mendy, un jeune ailier qui prendra ses 18 ans en juillet prochain, était convoité par plusieurs clubs européens, même si Manchester United, où il a fait un essai cet hiver, n'a pas fait d'offre. Mais il a finalement décidé de rejoindre l'AS Saint-Etienne annonce le site spécialisé Le Peuple Vert. Après une seule saison en D2 sénégalaise, l'international U17 ne sera pas un candidat immédiat à la Ligue 2, mais Ian Cathro aura probablement l'intention de faire débuter Etienne Mendy, dont le potentiel semble énorme, malgré son jeune âge. Depuis le rachat du club par Kilmer Sports, l'ASSE a clairement décidé de faire signer des jeunes joueurs capables de prendre de la valeur sportive, et donc financière.

L'ASSE va faire un mercato ambitieux

Si la signature d'Etienne Mendy n'est pas un choix fait à court terme, il confirme que les dirigeants stéphanois se projettent sur le long terme et n'ont pas l'intention de partir de sitôt comme certains le prétendaient. Concernant les autres renforts, les dirigeants stéphanois attendent de savoir ce qu'il adviendra de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, lesquels suscitent l'intérêt de plusieurs clubs. Il est évident que si les deux stars offensives de l'ASSE devaient partir, la priorité immédiate sera de recruter des attaquants capables de le faire oublier. Et Saint-Etienne ou pas, les joueurs avec ce profil coûtent cher, mais là encore Kilmer Sports mettra les moyens qu'il faut pour réussir à remonter en Ligue 1. C'est la promesse faite par Larry Tanenbaum après la fin de saison, malgré la déception de l'échec face à Nice.

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Ça se fera pas, je sais pas trop pour quelle raison le daron semble nous détester.

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J'adore le commentaire de Quieroz😊 « Le VAR fonctionne toujours dans ce Mondial ? J’ai des doutes là-dessus car c’était clairement un penalty avec carton rouge. L’Angleterre est chanceuse que le VAR soit parti pendre un café au moment-là »

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

C'est bien ce que je pensais, vous n'avez pas vu le match.

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

Justice ! ca aurait été un scandale de gagner la sorte ! encore heureux ya pas eu péno

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Quel raccourci raciste ? mdrrr trop fragile flaco ?

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