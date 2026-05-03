OM : Les confessions sidérantes du FC Nantes sur Marseille

L’OM a sombré ce samedi en Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes. Les Canaris se sont régalés face à des Phocéens totalement absents dans l’état d’esprit. La preuve avec cette déclaration d'un joueur nantais.

Les semaines se suivent et se ressemblent à l’ OM . Les hommes d’Habib Beye n’y arrivent plus du tout en Ligue 1 et ont sombré ce samedi sur la pelouse du FC Nantes. Les Phocéens n’auront rien montré de convaincant. Si Beye espérait voir un changement dans les mentalités, il a de quoi se montrer déçu après le spectacle proposé à la Beaujoire. D’ailleurs, les Nantais ne semblaient pas particulièrement surpris d’avoir autant dominé l’Olympique de Marseille si l’on en croit les propos de Frédéric Guilbert. L’arrière droit a notamment évoqué des attitudes troublantes dans les rangs marseillais avant même le début de la rencontre.

Guilbert fait un aveu troublant

Une fois la victoire du FC Nantes savourée, Guilbert a en effet confié son impression sans détour : « Moi quand je m’entraîne, j’ai toujours le réflexe de regarder l’adversaire pendant l’échauffement. C’est un indicateur très important dans un match. Je les ai sentis très suffisants, je ne sais pas comment l’expliquer. Je pensais que si on mettait l’impact nécessaire et l’agressivité, on leur poserait des problèmes ».

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Et cela ne s’est pas fait attendre, puisque l’OM a bel et bien été totalement absent des débats contre Nantes. Les Canaris ont glané une victoire précieuse, qui leur permet d’entretenir encore un mince espoir dans la course au maintien, même si la situation reste très compromise et qu’il faudrait un scénario quasi miraculeux pour espérer se sauver en Ligue 1.

De son côté, l’Olympique de Marseille continue de s’enfoncer dans une fin de saison préoccupante, marquée par un manque de révolte et une incapacité à réagir dans les moments clés. Les deux dernières journées de championnat s’annoncent difficiles et bien loin des ambitions affichées en début d’exercice.