ICONSPORT_365493_0176

OM : Les confessions sidérantes du FC Nantes sur Marseille

OM03 mai , 19:30
parHadrien Rivayrand
6
L’OM a sombré ce samedi en Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes. Les Canaris se sont régalés face à des Phocéens totalement absents dans l’état d’esprit. La preuve avec cette déclaration d'un joueur nantais.
Les semaines se suivent et se ressemblent à l’OM. Les hommes d’Habib Beye n’y arrivent plus du tout en Ligue 1 et ont sombré ce samedi sur la pelouse du FC Nantes. Les Phocéens n’auront rien montré de convaincant. Si Beye espérait voir un changement dans les mentalités, il a de quoi se montrer déçu après le spectacle proposé à la Beaujoire. D’ailleurs, les Nantais ne semblaient pas particulièrement surpris d’avoir autant dominé l’Olympique de Marseille si l’on en croit les propos de Frédéric Guilbert. L’arrière droit a notamment évoqué des attitudes troublantes dans les rangs marseillais avant même le début de la rencontre.

Guilbert fait un aveu troublant

Une fois la victoire du FC Nantes savourée, Guilbert a en effet confié son impression sans détour : « Moi quand je m’entraîne, j’ai toujours le réflexe de regarder l’adversaire pendant l’échauffement. C’est un indicateur très important dans un match. Je les ai sentis très suffisants, je ne sais pas comment l’expliquer. Je pensais que si on mettait l’impact nécessaire et l’agressivité, on leur poserait des problèmes ».

Lire aussi

Ils sont fous à l'OM, confirmation à MadridIls sont fous à l'OM, confirmation à Madrid
Et cela ne s’est pas fait attendre, puisque l’OM a bel et bien été totalement absent des débats contre Nantes. Les Canaris ont glané une victoire précieuse, qui leur permet d’entretenir encore un mince espoir dans la course au maintien, même si la situation reste très compromise et qu’il faudrait un scénario quasi miraculeux pour espérer se sauver en Ligue 1.
De son côté, l’Olympique de Marseille continue de s’enfoncer dans une fin de saison préoccupante, marquée par un manque de révolte et une incapacité à réagir dans les moments clés. Les deux dernières journées de championnat s’annoncent difficiles et bien loin des ambitions affichées en début d’exercice.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365178_0247
OM

Beye à l'OM, le pire entraineur depuis Roland Gransart

ICONSPORT_365606_0050
Premier League

PL : Tottenham tape Aston Villa et sort de la zone rouge

ICONSPORT_364694_0173
PSG

PSG : Un club riche et sérieux négocie pour Gonçalo Ramos

ICONSPORT_365493_0262
OM

L'illusion du PSG a flingué l'OM

Fil Info

03 mai , 22:00
Beye à l'OM, le pire entraineur depuis Roland Gransart
03 mai , 21:54
PL : Tottenham tape Aston Villa et sort de la zone rouge
03 mai , 21:30
PSG : Un club riche et sérieux négocie pour Gonçalo Ramos
03 mai , 21:00
L'illusion du PSG a flingué l'OM
03 mai , 20:45
FCN : Salement accusé par Kita, ce salarié démissionne
03 mai , 20:20
OM : Encore une mise au vert pour les Marseillais
03 mai , 20:00
Le Real prend une décision radicale, l'OL est concerné
03 mai , 19:55
Serie A : Hellas, la Juventus rate une occasion en or
03 mai , 19:47
OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

OM : Les confessions sidérantes du FC Nantes sur Marseille

Et encore, même pas sûr que çà marcherait pour certains qui sont irrécupérables...

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Va te cacher...franchement, tu devrais avoir honte

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Regarde bien comme ça joue bien. Profite.

OL - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

saammm il a le seummm

FCN : Salement accusé par Kita, ce salarié démissionne

Kita c 1 gros malpropre en cherchant des prétxts fallacieux pour détourner l'opinion publique tandis que c'est lui é son fils le vrai blm du fc Nantes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
58321778513516
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading