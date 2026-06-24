OM : Un vice-champion de France veut signer à Marseille

Désireux de se renforcer sans se ruiner, l’OM a été associé à Malang Sarr, en fin de contrat avec le RC Lens, ces derniers jours. En réalité, c’est l’entourage du clan sénégalais qui a contacté la direction marseillaise.

Dans une situation financière périlleuse, l’Olympique de Marseille va devoir vendre cet été. Personne n’est intransférable et il y aura par conséquent du mouvement dans toutes les lignes. En défense, Benjamin Pavard a d’ores et déjà fait son retour à l’Inter Milan tandis que Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi et Facundo Medina , tous estimés à un peu plus de 20 millions d’euros, pourraient partir en cas d’offre satisfaisante.

L'entourage de Sarr a contacté l'OM, mais...

De potentiels départs qu’il faudra combler en se montrant malin pour réaliser des coups sans se ruiner. Ces derniers jours, la piste Malang Sarr a été évoquée. Le Lensois a fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 en 2025-2026 et il se retrouve libre à la fin du mois. L’intérêt de l’OM n’est donc pas étonnant. Certains journalistes ont évoqué un rendez-vous entre les deux parties pour avancer sur une possible signature.

La réalité est un peu différente selon Mohamed Toubache-Ter, lequel a donné sa version des faits sur X. « Précision qui a son importance concernant Malang Sarr et c’est là que tu vois à quel point ça utilise Marseille. Le conseiller du joueur a contacté Marseille. L’OM n’est pas intéressé, à ce stade ! Il n’y a jamais eu de RDV Marseille-Sarr » a publié l’insider sur les réseaux sociaux.

Autrement dit, c’est le clan du défenseur lensois qui a contacté l’Olympique de Marseille pour proposer les services du joueur, sans que cela n’ait été suivi d’une réponse positive de la part de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi pour le moment. On doute que l’OM ne soit pas intéressé par un tel défenseur, d’autant que ce dernier est libre.