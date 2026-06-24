L'Italie cible un remplaçant, Nantes exige 7 ME

Malgré un faible temps de jeu au FC Nantes, le jeune attaquant Herba Guirassy est courtisé en Italie. Le club de Lecce souhaite le recruter mais Waldemar Kita n’a pas l’intention de brader son international espoirs français.

Relégué en Ligue 2 le FC Nantes va logiquement vivre un mercato très agité . L’enjeu pour les Canaris est de réussir à tirer profit un maximum de ses joueurs les plus bankables afin de renflouer les caisses, puis de bâtir l’équipe la plus compétitive possible sans se ruiner dans un second temps. Parmi les joueurs susceptibles de faire leurs valises, Matthis Abline et Johann Lepenant, qui ont prouvé leur valeur en Ligue 1, auront des offres.

Herba Guirassy a lui été beaucoup moins en vue dans l’élite. Très peu utilisé comme titulaire la saison dernière, l’ailier gauche de 21 ans a néanmoins un potentiel qui n’a pas échappé à certains clubs européens. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la formation italienne de Lecce a notamment coché le nom du natif d’Angers sur ses tablettes.

Lecce cible Herba Guirassy

Les dirigeants de Lecce ont des moyens limités sur le marché des transferts et doivent se montrer malins en tentant des bons coups chez les jeunes prospects européens. Herba Guirassy a donc retenu leur attention, malgré des statistiques faméliques en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026 avec 2 buts et 1 passe décisive au compteur. Du côté de Waldemar Kita, on ne ferme pas la porte à Herba Guirassy, dont le contrat avec les Canaris court jusqu’en juin 2028.

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Cependant, le patron du FC Nantes n’a pas l’intention de brader son international espoirs français (1 sélection). Le journaliste italien révèle que Nantes valorise son joueur à environ 7 millions d’euros, une somme jugée excessive pour le club de Lecce pour le moment. Les négociations vont donc se poursuivre avec du côté italien l’espoir de voir le prix d’Herba Guirassy à la baisse. Reste à voir si Waldemar Kita sera ouvert aux négociations ou si, malgré une position de faiblesse après la relégation en Ligue 2, le patron des Canaris se montrera inflexible.