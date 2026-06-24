EdF : Diallo veut officialiser Zidane au plus vite
Zinedine Zidane

EdF : Diallo veut officialiser Zidane au plus vite

Equipe de France24 juin , 9:40
parQuentin Mallet
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Philippe Diallo travaille activement sur la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur. S'il est de notoriété publique que Zinedine Zidane reprendra le flambeau, le président de la FFF veut assurer une passation très rapide une fois la Coupe du monde terminée.
La Coupe du monde bat son plein et l'équipe de France ne manque pas à l'appel. Après avoir réussi leur entrée en lice face au Sénégal (3-1), les hommes de Didier Deschamps n'ont pas failli face à l'équipe la plus faible du groupe, l'Irak (3-0). Deux victoires qui leur permettent d'être leaders de leur groupe en attendant le dernier match face à la Norvège vendredi soir. En parallèle, Philippe Diallo, présent sur le continent américain, travaille sur la succession de Didier Deschamps.
Car oui, l'illustre sélectionneur tricolore dispute sa dernière grande compétition avant de passer le flambeau, 14 ans plus tard. Pour le remplacer, Zinedine Zidane a logiquement fait l'unanimité au sein de la FFF, alors qu'il élabore déjà les contours de son futur staff. Pour le président de la 3F, l'objectif est de faire vite.

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Zidane travaille sur son staff

Comme l'indique L'Equipe, la Fédération française de football veut « communiquer rapidement après la Coupe du monde » la nouvelle organisation de l'équipe de France. Il faut donc s'attendre à ce que la passation de pouvoirs se fasse très vite une fois le Mondial terminé - le plus tard possible on l'espère - pour les Bleus de Didier Deschamps. Pour l'heure, Zinedine Zidane a déjà des idées claires sur ce qu'il veut faire : faire table rase du passé et repartir d'une feuille blanche, lit-on.
L'ancien numéro 10 français est régulièrement au téléphone avec Alain Migliaccio, son conseiller historique, tandis qu'il souhaite confier le poste d'entraineur des gardiens de but à Fabien Barthez. L'ancien portier de l'équipe de France (87 sél.) est d'ailleurs enthousiaste à l'idée de rejoindre son ancien coéquipier, avec qui il a toujours entretenu une bonne relation malgré les années. En tout cas, du côté de la FFF, ça s'active déjà pour la suite.
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Ça se fera pas, je sais pas trop pour quelle raison le daron semble nous détester.

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J'adore le commentaire de Quieroz😊 « Le VAR fonctionne toujours dans ce Mondial ? J’ai des doutes là-dessus car c’était clairement un penalty avec carton rouge. L’Angleterre est chanceuse que le VAR soit parti pendre un café au moment-là »

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C'est bien ce que je pensais, vous n'avez pas vu le match.

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Justice ! ca aurait été un scandale de gagner la sorte ! encore heureux ya pas eu péno

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Quel raccourci raciste ? mdrrr trop fragile flaco ?

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