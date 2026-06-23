TV : Brésil-Ecosse, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Après avoir démarré timidement contre le Maroc, le Brésil s’est rassuré face à Haïti. Les hommes de Carlo Ancelotti doivent maintenant l’emporter face à l’Ecosse pour terminer 1ers du groupe.

Quelle heure pour Brésil-Ecosse ?

Très attendu pour son premier Mondial à la tête du Brésil, Carlo Ancelotti a la pression. La Seleçao a 4 points après les 2 premières journées et doit s’imposer face à l’Ecosse pour assurer sa première place du groupe. Un match important pour s’éviter un parcours infernal plus tard dans la compétition à suivre ce jeudi 25 juin 2026 à 00h (heure française).

Sur quelles chaînes suivre Brésil-Ecosse ?

Comme les deux matchs précédents du Brésil, celui face à l’Ecosse sera à suivre gratuitement sur M6. Diffuseur de l’intégralité des matchs de ce Mondial, BeInSports1 diffusera également la rencontre entre les coéquipiers de Vinicius et ceux de Scott McTominay.

Les compos probables de Brésil-Ecosse :

Brésil : Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius

Ecosse : Gunn, Hickey, Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn, Adams, Shankland