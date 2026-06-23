TV : Brésil-Ecosse, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Avec sa masse salariale encadrée pour la saison 2026-2027 Monaco va devoir bien gérer son effectif
Gusto c'est pas fou non plus ces derniers temps, peut-être parce qu'il revient de blessure. WZE c'est pas mal mais pas son meilleur poste.
C'est pas une surprise qu'o nsoit faible sur nos lateraux. Le truc c'est qu'on a Gustó et WZE disponibles
Qu'on l'aime ou pas il a raison le Pierrot, Koundé il vaut pas une chique !
Il met peut-être le doigt sur un point faible de cette équipe. On n'a pas d'excellent latéral droit.
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