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TV : Brésil-Ecosse, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202624 juin , 00:30
parCorentin Facy
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Après avoir démarré timidement contre le Maroc, le Brésil s’est rassuré face à Haïti. Les hommes de Carlo Ancelotti doivent maintenant l’emporter face à l’Ecosse pour terminer 1ers du groupe.

Quelle heure pour Brésil-Ecosse ?

Très attendu pour son premier Mondial à la tête du Brésil, Carlo Ancelotti a la pression. La Seleçao a 4 points après les 2 premières journées et doit s’imposer face à l’Ecosse pour assurer sa première place du groupe. Un match important pour s’éviter un parcours infernal plus tard dans la compétition à suivre ce jeudi 25 juin 2026 à 00h (heure française).

Sur quelles chaînes suivre Brésil-Ecosse ?

Comme les deux matchs précédents du Brésil, celui face à l’Ecosse sera à suivre gratuitement sur M6. Diffuseur de l’intégralité des matchs de ce Mondial, BeInSports1 diffusera également la rencontre entre les coéquipiers de Vinicius et ceux de Scott McTominay.

Les compos probables de Brésil-Ecosse :

Brésil : Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius
Ecosse : Gunn, Hickey, Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn, Adams, Shankland
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Gusto c'est pas fou non plus ces derniers temps, peut-être parce qu'il revient de blessure. WZE c'est pas mal mais pas son meilleur poste.

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

C'est pas une surprise qu'o nsoit faible sur nos lateraux. Le truc c'est qu'on a Gustó et WZE disponibles

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

Qu'on l'aime ou pas il a raison le Pierrot, Koundé il vaut pas une chique !

EdF : Pierre Ménès demande la tête de Jules Koundé

Il met peut-être le doigt sur un point faible de cette équipe. On n'a pas d'excellent latéral droit.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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