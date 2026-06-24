Khephren Thuram au PSG pour zéro euro, ça discute

Khephren Thuram au PSG pour zéro euro, ça discute

PSG24 juin , 8:20
parCorentin Facy
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Auteur d’une belle saison à la Juventus Turin, Khephren Thuram est dans les petits papiers du PSG, qui a un plan en tête pour recruter l’international français sans dépenser un centime cet été.
Le mercato a officiellement ouvert ses portes et pour le Paris Saint-Germain, il n’est pas question de rester inactif comme ce fut par exemple le cas il y a un an. Luis Enrique et Luis Campos ont conscience que certains secteurs de jeu ont besoin d’être renforcés pour amener davantage de concurrence au sein du groupe. C’est notamment le cas au milieu de terrain, où un joueur sera recruté pour ne pas laisser les titulaires dans le confort et pour préparer un potentiel départ de Fabian Ruiz, en fin de contrat en 2027.
L’heureux élu ne sera pas Manu Koné, qui rêve de signer au PSG mais qui n’a pas retenu l’attention des dirigeants. Un autre français a en revanche ses chances : Khephren Thuram. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice est très apprécié de Luis Enrique et Luis Campos.

Un échange Thuram-Kolo Muani à l'étude

Les deux hommes souhaitent profiter de la volonté de la Juventus Turin de recruter Randal Kolo Muani cet été pour inclure Khephren Thuram dans un échange déguisé. Le PSG valorise son attaquant français à environ 35 millions d’euros, une somme à peu près similaire à celle que la Juventus peut espérer récupérer d’une éventuelle vente de Khephren Thuram. A ce jour, on ignore si le frère de Marcus serait enclin à rejoindre le double champion d’Europe, et si la Vieille Dame est ouverte à cet échange.

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Mais du côté du Paris SG, on est convaincu que les Bianconeri pourraient craquer et ouvrir la porte à un départ de Thuram au PSG pour en contrepartie récupérer Randal Kolo Muani, un avant-centre désiré par les dirigeants turinois depuis plus d’un an et demi maintenant. En récupérant Khephren Thuram pour zéro euro et en se débarrassant dans le même temps de Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain réaliserait deux coups de maître pour le prix d’un. Il n’y a plus qu’à trouver un accord avec toutes les parties concernées, ce qui ne sera évidemment pas le plus simple.
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Derniers commentaires

Khephren Thuram au PSG pour zéro euro, ça discute

Ça se fera pas, je sais pas trop pour quelle raison le daron semble nous détester.

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

J'adore le commentaire de Quieroz😊 « Le VAR fonctionne toujours dans ce Mondial ? J’ai des doutes là-dessus car c’était clairement un penalty avec carton rouge. L’Angleterre est chanceuse que le VAR soit parti pendre un café au moment-là »

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

C'est bien ce que je pensais, vous n'avez pas vu le match.

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

Justice ! ca aurait été un scandale de gagner la sorte ! encore heureux ya pas eu péno

CdM 2026 : L'Angleterre muette contre le Ghana

Quel raccourci raciste ? mdrrr trop fragile flaco ?

Cdm 2026 Langleterre Muette Contre Le Ghana

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