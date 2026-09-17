10 ME, le prix de vente ridicule du FC Nantes

10 ME, le prix de vente ridicule du FC Nantes

FC Nantes17 sept. , 10:00
parGael Anger
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Totalement lassé par plus d'une décennie d'efforts et la situation actuelle, Waldemar Kita va écouter les offres. Trois candidats se démarquent pour le rachat, mais les offres pourraient ne pas monter bien haut.
A l’heure où l’actionnaire majoritaire de Chelsea a racheté les parts de plusieurs actionnaires minoritaires dont le président Todd Boehly pour une somme colossale (plus d’un milliard d’euros pour 25 % du club), les clubs français sont dans un monde bien différent. Ces derniers jours, Waldemar Kita a reconnu qu’il était lassé par la situation du FC Nantes et envisageait de vendre en cas de bonne offre.
Un fonds d’investissement américain, un pool d’investisseurs français et un investisseur du Moyen-Orient sont intéressés par les Canaris et ont fait des propositions pour discuter avec la famille Kita. Les propriétaires actuels estiment avoir mis plus de 200 millions d’euros dans les caisses du club, mais ils savent bien que le prix de vente sera très largement inférieur.

Le FC Nantes, un club vieillissant

Spécialiste de l’économie dans le sport et enseignant chercheur dans ce domaine, Jean-François Brocard a évoqué dans L’Equipe la réelle valeur du FC Nantes, et la tendance n’est pas vraiment au jackpot pour Waldemar Kita. « Le club vient de descendre en Ligue 2, les droits télé sont au plus bas, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur le foot français, et il y a relativement peu de talent, donc d'actifs, dans l’effectif. Pour définir un prix, il faut regarder les actifs. Or la difficulté du FC Nantes, c'est qu'il a peu d'actifs à valoriser. Il ne possède pas son stade, qui est vieillissant, comme son centre d'entraînement. Et son actif joueurs a très peu de valeur à date. Il y a aussi un déficit structurel à combler année après année - ce que Waldemar Kita a d'ailleurs très bien fait », a souligné l’économiste, qui ose tout de même un prix de vente qui peut surprendre.
« Si je devais me risquer à une évaluation, je dirais que le prix se situera entre 10 et 30ME. Car au-delà de ce montant, l'acheteur devra prévoir d'investir des sommes conséquentes pour améliorer l'effectif voire investir dans les infrastructures, et prévoir d'éponger le déficit année après année. C'est comme si vous achetez une maison à rénover : en plus du prix d'achat, vous devez prévoir de l'argent pour ensuite payer les travaux », a livré Jean-François Brocard. Si ces prédictions devaient se vérifier, ce ne serait plus une vente mais une véritable braderie pour un club historique, mais dont les structures sont en effet vieillissantes. Un beau défi pour l’un des trois candidats au rachat ?

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Derniers commentaires

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Sa com est parfaite. Seulement... il y aura toujours des gens comme toi... qui chercheront la bêbête pour systématiquement lui taper sur la tête. ^^

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Nahel n'a pas non plus été jugé, pourtant tu le considère comme un multirécidiviste, un délinquant, qui n'a pas le droit à la moindre compassion.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

C'est bizarre quand même de voir toutes ses polémiques s'enchainer avant l'attribution du Ballon d'Or. ^^ D'un autre côté... ce n'est pas étonnant de voir tout un petit monde de TDC s'en prendre à chaque fois à Kylian Mbappé. La jalousie et la rancoeur les étranglent. Ça sera quoi la prochaine fois ? Bah... on peut imaginer que Jérôme Rothen, Christophe Dugarry, les merdias comme Foot01 et les autres TDC trouveront quelque chose de croustillant d'ici l'attribution du Ballon d'Or. Mdr

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Bonjour la géométrie variable : selon toi il faut respecter la présomption d'innocence pour le policier, qui n'est donc pas un criminel, car pas encore jugé. Mais Nahel, par contre c'est un délinquant alors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Et c'est normal que ça ait choqué en Espagne. Mbappe se trompe à chaque fois dans ses communications. Il ne prend que le retour de bâton qu'il mérite... Après libre a lui de soutenir les migrants qui ont envahis et pris d'assaut Ceuta, mais qu'il ne s'étonne pas ensuite que cela choque. Tu ne peux pas dire je soutiens Ceuta a 100% et ensuite ne pas montrer de geste de soutient. Ses gestes ont montré qu'il ne soutenait pas Ceuta à 100% et c'est son droit, mais qu'il ne prenne pas les gens pour des idiots

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