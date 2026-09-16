Liga : Le Barça colle un 7-2 à Santander

Liga : Le Barça colle un 7-2 à Santander

Liga16 sept. , 23:32
parGuillaume Conte
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Injouable en ce début de saison, le FC Barcelone a déroulé en s'imposant 7-2 face au Racing Santander. Raphinha a bien sûr marqué un triplé, tandis que Lamine Yamal, qui a manqué un pénalty, et Gabriel Jesus, ont également trouvé le chemin des filets. Le Barça est seul en tête avec six victoires en six matchs.

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EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Oui, il est déjà excellent et mérite d'être titulaire. Boudache et Openda ont fait un super match, mais ils doivent trouver le chemin des buts car leur rendement n'est pas terrible pour l'instant. Nartey a fait aussi une très bonne première mi temps.

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Il vient tout juste d'être papa. Pas facile d'être lucide à 100% quand on dort peu et mal.

EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht

Bravo l'OL, très bonne opération.

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

🤣🤣🤣

OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

OK, les ailes c'est régler, on peut parler de l'entrejeu et de tolisso maintenant ? On peut essayer un milieu merah nartey et morton or voir ? Avec bistrup qui rentrerais en 2nde pr harceler les joeurs fatigués et les pousser à la faute ?

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