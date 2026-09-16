Liga : Le Barça colle un 7-2 à Santander

Injouable en ce début de saison, le FC Barcelone a déroulé en s'imposant 7-2 face au Racing Santander. Raphinha a bien sûr marqué un triplé, tandis que Lamine Yamal, qui a manqué un pénalty, et Gabriel Jesus, ont également trouvé le chemin des filets. Le Barça est seul en tête avec six victoires en six matchs.