Ballon d’Or, le PSG prend une décision stupéfiante

Le PSG a décidé de ne pas miser sur tous ses joueurs pour la victoire finale au Ballon d'Or, et écarte Fabian Ruiz des prétendants dans sa campagne médiatique.

La course au Ballon d’Or rend fou les joueurs, qui se mettent en avant comme jamais pour obtenir la récompense annuelle délivrée par France Football. Mais les clubs jouent aussi ce jeu pour flatter l’égo de leurs meilleurs éléments. Certaines campagnes sont beaucoup plus discrètes, et on n’entend pas le Bayern Munich ou l’Inter Miami mettre en avant Harry Kane ou Lionel Messi pour aller chercher le Ballon d’Or.

Le PSG zappe Fabian Ruiz

En revanche, en Espagne, on a mis les bouchées doubles pour pousser deux des plus sérieux candidats. Le Real Madrid fait activement campagne pour Kylian Mbappé, au risque de mettre au second plan Jude Bellingham par exemple. Même José Mourinho est obligé d’évoquer le cas de l’attaquant français dans ses conférences de presse. Au Barça, malgré la présence de Rodri qui faisait figure de favori à l’issue de la Coupe du monde, le paquet est mis pour faire de Lamine Yamal le prochain Ballon d’Or, et ses coéquipiers se prêtent au jeu alors que c’est surtout Raphinha qui brille en ce moment.

Au PSG, la situation est encore plus complexe, car ils sont trois à pouvoir prétendre à ce titre. Mais selon Le Parisien, le club de la capitale a mis les mains dans le cambouis et a décidé d’écarter Fabian Ruiz de son soutien pour cette récompense. Khvicha Kvaratskhelia a été autorisé à livrer une très longue interview à France Football, tandis qu’Ousmane Dembélé a pris le micro de Ligue 1+ pour faire valoir ses intentions. Le Paris SG joue avec le feu, mais Fabian Ruiz ne fait pas partie des plans, et le choix du club de la capitale s’est donc réduit à deux éléments. Et ce pourrait même ne faire plus qu’un dans quelques semaines.

« Façon entonnoir, le PSG pourrait encore rétrécir son choix dans la dernière ligne droite des votes, en misant définitivement sur l’un plutôt que l’autre. OM-PSG, ce dimanche, deviendra peut-être une étape importante. Cette possibilité existe clairement au club », annonce Le Parisien via son journaliste Dominique Sévérac, assez bien informé sur les coulisses du club de la capitale. Des informations confirmées par Bruno Salomon, qui suit le PSG pour Ici Paris.