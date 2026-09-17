Besiktas-OM : Les dirigeants marseillais furieux

L'idée de voir l'OM abandonner la Coupe d'Europe pour se concentrer uniquement sur la Ligue 1 n'a aucun sens aux yeux de la direction de l'OM, et ce pour plusieurs raisons.

C’est parti pour la campagne européenne de l’Olympique de Marseille. Au lendemain de l’entrée en lice de l’OL et de Rennes, le troisième club français se lance à Istanbul, dans la chaude ambiance du Stade Tüpras, à Besiktas. Il y a un an, l’OM aurait été favori d’un tel déplacement. Mais entre son été cataclysmique avec le départ de nombre de ses meilleurs joueurs, et celui du club d’Istanbul qui a fait venir Trossard, Vlahovic ou encore Kokçu, la tendance s’est nettement inversée.

L'OM s'est battu pour disputer l'Europa League

Et Bruno Genesio manque tellement de moyens, que la question de zapper totalement l’Europa League, pour pas se mettre en danger en championnat, a même été évoquée à demi-mots. Pas forcément déclarer forfait, mais reposer des joueurs qui vont devoir enchainer avec la réception du PSG ce dimanche. L’idée d’abandonner la Coupe d’Europe n’a jamais été étudiée réellement affirme L'Equipe ce jeudi. Cette question a même provoqué l’énervement des dirigeants marseillais, qui estiment s’être démenés auprès de l’UEFA pour pouvoir participer et ne pas se faire taper très fort sur les doigts par le fair-play financier. Et tous ces efforts n’ont pas été faits pour ensuite déclarer forfait, cela n’aurait aucun sens aux yeux de Stéphane Richard.

Les ambitions sont toutefois forcément très mesurées. La Provence se veut très prudente, et ose à peine parler des barrages réservées aux 24 premières équipes. « Rallier simplement les barrages serait, déjà, une agréable surprise. Ramener au moins un point de Besiktas en serait une autre », confie le quotidien local, qui rappelle tout de même un élément non négligeable. En si grande difficulté financière, l’OM va aussi avoir besoin des primes de l’UEFA, malgré son amende copieuse reçue en début de saison (10 millions d’euros). Chaque point rapporte 150.000 euros, et les bonus de classement et de qualification peuvent faire gagner plusieurs millions d’euros dans les caisses d’un club phocéen qui en a bien besoin. Entre les droits TV, les gains sportifs et les primes, l’OL a par exemple récupéré, hors billetterie, une somme de plus de 30 millions d’euros la saison passée, malgré son élimination en 1/8e de finale. De quoi donner des idées à l’OM et motiver un peu plus Bruno Genesio et ses troupes.