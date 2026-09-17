Besiktas-OM : Les dirigeants marseillais furieux

Besiktas-OM : Les dirigeants marseillais furieux

OM17 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
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L'idée de voir l'OM abandonner la Coupe d'Europe pour se concentrer uniquement sur la Ligue 1 n'a aucun sens aux yeux de la direction de l'OM, et ce pour plusieurs raisons.
C’est parti pour la campagne européenne de l’Olympique de Marseille. Au lendemain de l’entrée en lice de l’OL et de Rennes, le troisième club français se lance à Istanbul, dans la chaude ambiance du Stade Tüpras, à Besiktas. Il y a un an, l’OM aurait été favori d’un tel déplacement. Mais entre son été cataclysmique avec le départ de nombre de ses meilleurs joueurs, et celui du club d’Istanbul qui a fait venir Trossard, Vlahovic ou encore Kokçu, la tendance s’est nettement inversée.

L'OM s'est battu pour disputer l'Europa League

Et Bruno Genesio manque tellement de moyens, que la question de zapper totalement l’Europa League, pour pas se mettre en danger en championnat, a même été évoquée à demi-mots. Pas forcément déclarer forfait, mais reposer des joueurs qui vont devoir enchainer avec la réception du PSG ce dimanche. L’idée d’abandonner la Coupe d’Europe n’a jamais été étudiée réellement affirme L'Equipe ce jeudi. Cette question a même provoqué l’énervement des dirigeants marseillais, qui estiment s’être démenés auprès de l’UEFA pour pouvoir participer et ne pas se faire taper très fort sur les doigts par le fair-play financier. Et tous ces efforts n’ont pas été faits pour ensuite déclarer forfait, cela n’aurait aucun sens aux yeux de Stéphane Richard.
Les ambitions sont toutefois forcément très mesurées. La Provence se veut très prudente, et ose à peine parler des barrages réservées aux 24 premières équipes. « Rallier simplement les barrages serait, déjà, une agréable surprise. Ramener au moins un point de Besiktas en serait une autre », confie le quotidien local, qui rappelle tout de même un élément non négligeable. En si grande difficulté financière, l’OM va aussi avoir besoin des primes de l’UEFA, malgré son amende copieuse reçue en début de saison (10 millions d’euros). Chaque point rapporte 150.000 euros, et les bonus de classement et de qualification peuvent faire gagner plusieurs millions d’euros dans les caisses d’un club phocéen qui en a bien besoin. Entre les droits TV, les gains sportifs et les primes, l’OL a par exemple récupéré, hors billetterie, une somme de plus de 30 millions d’euros la saison passée, malgré son élimination en 1/8e de finale. De quoi donner des idées à l’OM et motiver un peu plus Bruno Genesio et ses troupes.
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Derniers commentaires

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Sa com est parfaite. Seulement... il y aura toujours des gens comme toi... qui chercheront la bêbête pour systématiquement lui taper sur la tête. ^^

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Nahel n'a pas non plus été jugé, pourtant tu le considère comme un multirécidiviste, un délinquant, qui n'a pas le droit à la moindre compassion.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

C'est bizarre quand même de voir toutes ses polémiques s'enchainer avant l'attribution du Ballon d'Or. ^^ D'un autre côté... ce n'est pas étonnant de voir tout un petit monde de TDC s'en prendre à chaque fois à Kylian Mbappé. Ça sera quoi la prochaine fois ? On peut imaginer que Jérôme Rothen, Christophe Dugarry, les merdias comme Foot01 et les autres TDC trouveront quelque chose de croustillant. Mdr

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Bonjour la géométrie variable : selon toi il faut respecter la présomption d'innocence pour le policier, qui n'est donc pas un criminel, car pas encore jugé. Mais Nahel, par contre c'est un délinquant alors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Et c'est normal que ça ait choqué en Espagne. Mbappe se trompe à chaque fois dans ses communications. Il ne prend que le retour de bâton qu'il mérite... Après libre a lui de soutenir les migrants qui ont envahis et pris d'assaut Ceuta, mais qu'il ne s'étonne pas ensuite que cela choque. Tu ne peux pas dire je soutiens Ceuta a 100% et ensuite ne pas montrer de geste de soutient. Ses gestes ont montré qu'il ne soutenait pas Ceuta à 100% et c'est son droit, mais qu'il ne prenne pas les gens pour des idiots

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