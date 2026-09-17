Arda Güler à Chelsea, le Real en grand danger

Arda Güler à Chelsea, le Real en grand danger

Mercato17 sept. , 9:20
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid a la chance de pouvoir compter dans son effectif sur un joueur du talent d'Arda Güler. Mais attention tout de même à ne pas voir le Turc échapper au club dans un futur relativement proche...
À Madrid, le début de saison est plutôt bon, même si des doutes commencent déjà à apparaître. Mais s'il y en a bien un qui fait l'unanimité dans la capitale espagnole, c'est Arda Güler. L'international turc resplendit sous la tunique merengue et est très apprécié de José Mourinho. Mais voilà, évoluer au Real Madrid n'est pas aisé et la concurrence est féroce. Arda Güler le sait et pourrait prochainement en faire les frais. Le joueur de 21 ans veut logiquement des garanties pour la suite de sa carrière au Real Madrid. Mais José Mourinho a bien du mal à le rassurer.

Guler, un avenir possible en Premier League 

En Angleterre, on croit d'ailleurs savoir que la situation commence à se tendre autour de l'avenir du natif d'Altındağ. Team Talk indique en effet que le Real Madrid ne ferme pas vraiment la porte à un départ de Güler l'été prochain. Récemment, Mourinho indiquait que personne n'était intouchable au Real Madrid. Et ça n'a pas manqué de susciter la curiosité de pas mal d'équipes, notamment en Premier League. Son ancien entraîneur, Xabi Alonso, qui a désormais pris les rênes de Chelsea, voit d'un bon œil la possibilité de le récupérer du côté de Londres.

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C'est aussi le cas d'Arsenal ou encore de Liverpool en Premier League. Arda Güler a encore un contrat au Real Madrid qui court jusqu'en juin 2029. La Casa Blanca espère d'ailleurs lui faire prolonger un peu l'aventure. Les pensionnaires de Santiago-Bernabéu estiment leur joueur à plus de 100 millions d'euros et il faudra faire la bonne offre pour avoir gain de cause. Mais la puissance financière anglaise n'est plus à démontrer.
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Derniers commentaires

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Sa com est parfaite. Seulement... il y aura toujours des gens comme toi... qui chercheront la bêbête pour systématiquement lui taper sur la tête. ^^

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Nahel n'a pas non plus été jugé, pourtant tu le considère comme un multirécidiviste, un délinquant, qui n'a pas le droit à la moindre compassion.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

C'est bizarre quand même de voir toutes ses polémiques s'enchainer avant l'attribution du Ballon d'Or. ^^ D'un autre côté... ce n'est pas étonnant de voir tout un petit monde de TDC s'en prendre à chaque fois à Kylian Mbappé. Ça sera quoi la prochaine fois ? On peut imaginer que Jérôme Rothen, Christophe Dugarry, les merdias comme Foot01 et les autres TDC trouveront quelque chose de croustillant. Mdr

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Bonjour la géométrie variable : selon toi il faut respecter la présomption d'innocence pour le policier, qui n'est donc pas un criminel, car pas encore jugé. Mais Nahel, par contre c'est un délinquant alors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Et c'est normal que ça ait choqué en Espagne. Mbappe se trompe à chaque fois dans ses communications. Il ne prend que le retour de bâton qu'il mérite... Après libre a lui de soutenir les migrants qui ont envahis et pris d'assaut Ceuta, mais qu'il ne s'étonne pas ensuite que cela choque. Tu ne peux pas dire je soutiens Ceuta a 100% et ensuite ne pas montrer de geste de soutient. Ses gestes ont montré qu'il ne soutenait pas Ceuta à 100% et c'est son droit, mais qu'il ne prenne pas les gens pour des idiots

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