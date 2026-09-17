OL : Fonseca bluffé par un joueur à Anderlecht

OL : Fonseca bluffé par un joueur à Anderlecht

OL17 sept. , 9:40
parGael Anger
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Avec quelques mois de retard à l'allumage, Noah Nartey est en train de prendre une nouvelle dimension à l'OL, et cela s'est vu à Anderlecht. Même Paulo Fonseca l'a reconnu.
Et si c’était la saison de Noah Nartey. Le milieu de terrain danois, recruté avec de grands espoirs l’hiver dernier, pour 7,5 millions d’euros en provenance de Brondby, a connu une adaptation rapide avec des premiers pas réussis et deux buts sur ses trois premiers matchs de championnat. Mais ensuite, le Danois a payé le contrecoup de son arrivée dans un championnat physique, et a progressivement disparu de la circulation, au point de ne disputer que 8 minutes sur les 5 derniers matchs de Ligue 1.

Nartey, la finesse et la technique

Cette saison, le milieu de terrain de 20 ans semblait aussi devoir être victime de la concurrence accrue à son poste. Mais déjà intéressant à Toulouse, Nartey a crevé l’écran à Anderlecht, avec un match plein et un nouveau but, comme contre le TFC, dans la musette. Le Progrès lui a donné la note de 7/10, et Paulo Fonseca n’a pas pu s’empêcher de lui envoyer des mots d’encouragements en raison de sa bonne attitude et de son niveau de jeu en constante amélioration.
« C'est difficile d'individualiser, tous les joueurs ont fait un bon match, Noah a marqué, il a donné une bonne réponse », a tout de même bien voulu reconnaitre l’entraineur de l’OL devant la performance du joueur danois. Son coéquipier Rémy Descamps a été plus bavard sur l’importance qu’est en train de prendre Nartey quand on lui donne du temps de jeu.
« Il apporte sa finesse. On voit que sur les deux buts qu'il marque, ce sont deux instincts de finesse. Il ferme le pied au dernier moment et ça fait but à chaque fois. C'est super pour nous d'avoir un joueur avec autant de finesse et d'atouts dans son jeu. Ça fait du bien au milieu de terrain aussi. On est contents pour lui aussi », a livré le gardien titularisé ce mercredi soir à Bruxelles.
Il reste désormais à savoir si ces bonnes performances en Coupe d’Europe vont permettre à Nartey de s’imposer dans le 11 de départ, à l’heure où Mads Bidstrup ne convainc pas totalement, et même à l’heure où Corentin Tolisso semble encore loin d’avoir l’influence de la saison passée.
N. Teye Nartey

N. Teye Nartey

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Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Sa com est parfaite. Seulement... il y aura toujours des gens comme toi... qui chercheront la bêbête pour systématiquement lui taper sur la tête. ^^

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Nahel n'a pas non plus été jugé, pourtant tu le considère comme un multirécidiviste, un délinquant, qui n'a pas le droit à la moindre compassion.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

C'est bizarre quand même de voir toutes ses polémiques s'enchainer avant l'attribution du Ballon d'Or. ^^ D'un autre côté... ce n'est pas étonnant de voir tout un petit monde de TDC s'en prendre à chaque fois à Kylian Mbappé. La jalousie et la rancoeur les étranglent. Ça sera quoi la prochaine fois ? Bah... on peut imaginer que Jérôme Rothen, Christophe Dugarry, les merdias comme Foot01 et les autres TDC trouveront quelque chose de croustillant d'ici l'attribution du Ballon d'Or. Mdr

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

Bonjour la géométrie variable : selon toi il faut respecter la présomption d'innocence pour le policier, qui n'est donc pas un criminel, car pas encore jugé. Mais Nahel, par contre c'est un délinquant alors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit.

Mbappé n’a pas calmé l’Espagne, c’est tout l’inverse

Et c'est normal que ça ait choqué en Espagne. Mbappe se trompe à chaque fois dans ses communications. Il ne prend que le retour de bâton qu'il mérite... Après libre a lui de soutenir les migrants qui ont envahis et pris d'assaut Ceuta, mais qu'il ne s'étonne pas ensuite que cela choque. Tu ne peux pas dire je soutiens Ceuta a 100% et ensuite ne pas montrer de geste de soutient. Ses gestes ont montré qu'il ne soutenait pas Ceuta à 100% et c'est son droit, mais qu'il ne prenne pas les gens pour des idiots

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