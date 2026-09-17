OL : Fonseca bluffé par un joueur à Anderlecht

Sa com est parfaite. Seulement... il y aura toujours des gens comme toi... qui chercheront la bêbête pour systématiquement lui taper sur la tête. ^^
Nahel n'a pas non plus été jugé, pourtant tu le considère comme un multirécidiviste, un délinquant, qui n'a pas le droit à la moindre compassion.
C'est bizarre quand même de voir toutes ses polémiques s'enchainer avant l'attribution du Ballon d'Or. ^^ D'un autre côté... ce n'est pas étonnant de voir tout un petit monde de TDC s'en prendre à chaque fois à Kylian Mbappé. La jalousie et la rancoeur les étranglent. Ça sera quoi la prochaine fois ? Bah... on peut imaginer que Jérôme Rothen, Christophe Dugarry, les merdias comme Foot01 et les autres TDC trouveront quelque chose de croustillant d'ici l'attribution du Ballon d'Or. Mdr
Bonjour la géométrie variable : selon toi il faut respecter la présomption d'innocence pour le policier, qui n'est donc pas un criminel, car pas encore jugé. Mais Nahel, par contre c'est un délinquant alors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit.
Et c'est normal que ça ait choqué en Espagne. Mbappe se trompe à chaque fois dans ses communications. Il ne prend que le retour de bâton qu'il mérite... Après libre a lui de soutenir les migrants qui ont envahis et pris d'assaut Ceuta, mais qu'il ne s'étonne pas ensuite que cela choque. Tu ne peux pas dire je soutiens Ceuta a 100% et ensuite ne pas montrer de geste de soutient. Ses gestes ont montré qu'il ne soutenait pas Ceuta à 100% et c'est son droit, mais qu'il ne prenne pas les gens pour des idiots
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
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|0
|8
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|2
|2
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|6
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|2
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|6
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|1
|9
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|1
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|2
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|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
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|9
|-5
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|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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