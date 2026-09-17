Gavi est bouillant pour signer au PSG

Le PSG pourrait recruter un nouveau joueur du Barça lors du prochain mercato estival. Luis Enrique adore le profil de Gavi et veut passer à l'action.

Le Paris Saint-Germain n'a pas voulu recruter au milieu de terrain cet été. Luis Enrique est satisfait du niveau des joueurs qu'il a à sa disposition. Mais l'ancien entraîneur du FC Barcelone n'a pas les idées arrêtées quand il s'agit de se renforcer sur le marché des transferts. Le PSG cherche des profils rares et particuliers. Et souvent, ces derniers évoluent du côté du FC Barcelone. Le prochain à signer chez les champions d'Europe ne pourrait être autre que Gavi, dont le statut à Barcelone n'est plus le même qu'auparavant.

Gavi au PSG, il est prêt à dire oui

La presse espagnole faisait récemment état d'une énorme envie du PSG de signer le milieu de terrain catalan. Une offre de 40 millions d'euros est même envisagée pour séduire le Barça. Mais qu'en est-il du principal intéressé ? D'après les informations de Paris Team, Gavi n'est pas du tout insensible au charme du Paris Saint-Germain, mais surtout à celui de Luis Enrique. Le Barcelonais espère réaliser une belle saison, mais son avenir sera au centre des spéculations en Catalogne dans quelques mois. Les champions d'Europe comptent bien s'engouffrer dans la brèche pour signer le natif de Los Palacios y Villafranca.

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À Paris, Gavi aurait un rôle majeur avec un entraîneur qui connaît parfaitement ses qualités et son potentiel. Hansi Flick l'apprécie également, mais devra avoir de solides arguments pour le garder. Surtout au vu de la concurrence qui règne actuellement dans l'entrejeu des pensionnaires du Camp Nou. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Gavi aura prochainement l'occasion de croiser la route des hommes de Luis Enrique. Ce sera en Ligue des champions le 20 octobre prochain du côté du Parc des Princes.