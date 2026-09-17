Gavi est bouillant pour signer au PSG
Gavi

Gavi est bouillant pour signer au PSG

PSG17 sept. , 8:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG pourrait recruter un nouveau joueur du Barça lors du prochain mercato estival. Luis Enrique adore le profil de Gavi et veut passer à l'action.
Le Paris Saint-Germain n'a pas voulu recruter au milieu de terrain cet été. Luis Enrique est satisfait du niveau des joueurs qu'il a à sa disposition. Mais l'ancien entraîneur du FC Barcelone n'a pas les idées arrêtées quand il s'agit de se renforcer sur le marché des transferts. Le PSG cherche des profils rares et particuliers. Et souvent, ces derniers évoluent du côté du FC Barcelone. Le prochain à signer chez les champions d'Europe ne pourrait être autre que Gavi, dont le statut à Barcelone n'est plus le même qu'auparavant.

Gavi au PSG, il est prêt à dire oui

La presse espagnole faisait récemment état d'une énorme envie du PSG de signer le milieu de terrain catalan. Une offre de 40 millions d'euros est même envisagée pour séduire le Barça. Mais qu'en est-il du principal intéressé ? D'après les informations de Paris Team, Gavi n'est pas du tout insensible au charme du Paris Saint-Germain, mais surtout à celui de Luis Enrique. Le Barcelonais espère réaliser une belle saison, mais son avenir sera au centre des spéculations en Catalogne dans quelques mois. Les champions d'Europe comptent bien s'engouffrer dans la brèche pour signer le natif de Los Palacios y Villafranca.

Lire aussi

PSG : Chelsea envoie 70 ME pour Fabian RuizPSG : Chelsea envoie 70 ME pour Fabian Ruiz
À Paris, Gavi aurait un rôle majeur avec un entraîneur qui connaît parfaitement ses qualités et son potentiel. Hansi Flick l'apprécie également, mais devra avoir de solides arguments pour le garder. Surtout au vu de la concurrence qui règne actuellement dans l'entrejeu des pensionnaires du Camp Nou. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Gavi aura prochainement l'occasion de croiser la route des hommes de Luis Enrique. Ce sera en Ligue des champions le 20 octobre prochain du côté du Parc des Princes.
Articles Recommandés
Ol Honteux Nicolas Tagliafico Incendie Apres Anderlecht
OL

OL : « Honteux », Nicolas Tagliafico incendié après Anderlecht

Indice Uefa Lol Fait Grimper La France De Deux Places
OL

Indice UEFA : L’OL fait grimper la France de deux places

Liga Le Barca Colle Un 7 2 A Santander
Liga

Liga : Le Barça colle un 7-2 à Santander

Ol Le Phenomene Boudache Fait Lunanimite
OL

OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

Fil Info

17 sept. , 8:20
OL : « Honteux », Nicolas Tagliafico incendié après Anderlecht
17 sept. , 7:30
Indice UEFA : L’OL fait grimper la France de deux places
16 sept. , 23:32
Liga : Le Barça colle un 7-2 à Santander
16 sept. , 23:14
OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité
16 sept. , 23:00
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
16 sept. , 22:58
EL : Rennes démarre par un nul à Sturm Graz
16 sept. , 22:52
EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht
16 sept. , 22:30
Besiktas-OM : Genesio tente un pari, c'est la surprise
16 sept. , 22:00
OM : Rami traumatisé par Cavani, il ne s'en remet pas

Derniers commentaires

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

celui qui chouine c'est celui qui demande de bannir kk1 CQFD

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

dit celui qui repond aussi lol mais ta pas de face mec

Indice UEFA : L’OL fait grimper la France de deux places

Lyon et rennes ont rapportes des points. On verra l'OM, mais vu l'approche, on peut craindre que ce soit 0 pt

OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

ça se tente ce milieux ( même si Tesmmann a été bon hier ) , mais c'est surtout Kluivert qu'il faut passer à gauche et Mata qu'il faudrait vendre .

PSG : Chelsea envoie 70 ME pour Fabian Ruiz

Pas assez ....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading