Nantes c'est l'enfer, un ancien Canari témoigne
JK Duvernes - FC Nantes

Nantes c'est l'enfer, un ancien Canari témoigne

FC Nantes16 sept. , 19:00
parEric Bethsy
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Transféré à l’Omonia Nicosie (Chypre) cet été, Jean-Kévin Duverne a définitivement mis un terme à son passage au FC Nantes. Une aventure globalement décevante pour le défenseur haïtien.
Suite à deux prêts consécutifs, Jean-Kévin Duverne a dit adieu au FC Nantes. Le défenseur polyvalent a été transféré de manière définitive à l’Omonia Nicosie et n’a pas accompagné les Canaris en Ligue 2. Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l’ancien Brestois. Sans parler de la relégation sportive, l’international haïtien admet qu’il n’était pas épanoui dans le contexte nantais.
« Au départ, ça se passait bien, a pourtant raconté Jean-Kévin Duverne à So Foot. C’est vrai qu’à un moment, il y a eu quelques performances où je n’ai pas été dans ce qu’ils voulaient, mais je ne dirais pas que c’était "malsain". C’est compliqué à expliquer. Il y a de la pression dans tous les clubs. Ce qui est compliqué, c’est que ça fait des années que c’est comme ça. Ça rôdait autour des barrages, de la relégation, ça se sauvait à la fin. Mais il y a toujours eu de très bons joueurs. »

Duverne tacle les supporters

« Quand tu vois (Moussa) Sissoko, (Pedro) Chirivella, (Jean-Charles) Castelletto ou Douglas Augusto et que tu joues le maintien, ce n’est pas qu’une question de performance, a-t-il écarté. Il y a des joueurs qui ont réussi à Nantes, d’autres non. Si je fais un constat général, je n’ai pas été à la hauteur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon joueur. C’est comme ça. Il y a eu des critiques, à droite, à gauche. De la part des supporters, c’est normal, mais parfois, ça serait mieux de plus supporter son équipe. Quand ça ne va pas bien, c’est là où tu dois remobiliser ton équipe. » Tout était donc réuni pour que Jean-Kévin Duverne et d'autres s’en aillent.
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