Nantes c'est l'enfer, un ancien Canari témoigne

Transféré à l’Omonia Nicosie (Chypre) cet été, Jean-Kévin Duverne a définitivement mis un terme à son passage au FC Nantes. Une aventure globalement décevante pour le défenseur haïtien.

Suite à deux prêts consécutifs, Jean-Kévin Duverne a dit adieu au FC Nantes . Le défenseur polyvalent a été transféré de manière définitive à l’Omonia Nicosie et n’a pas accompagné les Canaris en Ligue 2 . Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l’ancien Brestois. Sans parler de la relégation sportive, l’international haïtien admet qu’il n’était pas épanoui dans le contexte nantais.

« Au départ, ça se passait bien, a pourtant raconté Jean-Kévin Duverne à So Foot. C’est vrai qu’à un moment, il y a eu quelques performances où je n’ai pas été dans ce qu’ils voulaient, mais je ne dirais pas que c’était "malsain". C’est compliqué à expliquer. Il y a de la pression dans tous les clubs. Ce qui est compliqué, c’est que ça fait des années que c’est comme ça. Ça rôdait autour des barrages, de la relégation, ça se sauvait à la fin. Mais il y a toujours eu de très bons joueurs. »

Duverne tacle les supporters

« Quand tu vois (Moussa) Sissoko, (Pedro) Chirivella, (Jean-Charles) Castelletto ou Douglas Augusto et que tu joues le maintien, ce n’est pas qu’une question de performance, a-t-il écarté. Il y a des joueurs qui ont réussi à Nantes, d’autres non. Si je fais un constat général, je n’ai pas été à la hauteur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon joueur. C’est comme ça. Il y a eu des critiques, à droite, à gauche. De la part des supporters, c’est normal, mais parfois, ça serait mieux de plus supporter son équipe. Quand ça ne va pas bien, c’est là où tu dois remobiliser ton équipe. » Tout était donc réuni pour que Jean-Kévin Duverne et d'autres s’en aillent.