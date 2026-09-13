Kita en pleine déprime, pourquoi il vend Nantes

Kita en pleine déprime, pourquoi il vend Nantes

FC Nantes13 sept. , 11:30
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita songe très sérieusement à se retirer et à vendre le club. En cause, un moral en baisse et une motivation qui s’est évaporée après la relégation en Ligue 2.
Les supporters nantais vont-ils enfin obtenir ce qu’ils désirent plus que tout depuis de longues années maintenant ? Hostiles à Waldemar Kita pour une grande majorité, les amoureux des Canaris pourraient enfin voir l’homme d’affaires franco-polonais vendre le FC Nantes. Interrogé par Presse Océan, le patron du FCN a reconnu une certaine lassitude, comme indiqué par ailleurs.
« Je me pose beaucoup de questions à mon égard. Peut-être ne suis-je pas fait pour ça. La passion va peut-être trop loin. J’essaie d’être dans l’humain, que le club soit familial, etc. Aujourd’hui ou demain, il est peut-être important que je passe la main… » a-t-il expliqué.
Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe va un peu plus loin et confirme que le mental de Waldemar Kita en a pris un sacré coup au moment de la relégation en Ligue 2 en mai dernier. « Les deux relégations, dont celle de mai, ont laissé des traces, notamment sur le plan personnel » abonde le quotidien national dans son édition du jour. Cela confirme que le temps est sans doute venu pour Waldemar Kita de laisser la place et de vendre le FC Nantes.

Lire aussi

Kita pense à vendre Nantes et racheter un autre clubKita pense à vendre Nantes et racheter un autre club
Nantes retombe dans ses traversNantes retombe dans ses travers
« Rien n’est fait, rien n’est sérieux. Il n’y a pas de prix. Ca peut valoir zéro comme ça peut valoir beaucoup. Maintenant, le prix n’est plus le même depuis que le club est descendu en Ligue 2 » a reconnu Kita dans Presse Océan. Reste maintenant à voir si l’homme d’affaires de 73 ans aura des offres jugées satisfaisantes pour envisager une vente de son club dans les mois ou les années à venir. Une partie du public de la Beaujoire n’attend que ça.
Articles Recommandés
L1 Losc Troyes Les Compos 15h Sur Ligue 1
Ligue 1

L1 : LOSC-Troyes : les compos (15h sur Ligue 1+)

Koundé
Liga

Le Barça a peur de tout perdre avec Koundé

Ol La France Perd Khalis Merah Lalgerie Jubile
OL

OL : La France perd Khalis Merah, l’Algérie jubile

Diomande Fait Tache Au Real Rothen Lhumilie
Liga

Diomandé fait tâche au Real, Rothen l’humilie

Fil Info

13 sept. , 14:11
L1 : LOSC-Troyes : les compos (15h sur Ligue 1+)
13 sept. , 14:00
Le Barça a peur de tout perdre avec Koundé
13 sept. , 13:30
OL : La France perd Khalis Merah, l’Algérie jubile
13 sept. , 13:00
Diomandé fait tâche au Real, Rothen l’humilie
13 sept. , 12:40
Maintien assuré, l’OM en Ligue 2 c’est impossible
13 sept. , 12:20
OL : Bidstrup, le gros malaise à 10 ME de Lyon
13 sept. , 12:00
PSG : Offre pour Fabian Ruiz, le Barça se lance
13 sept. , 11:58
PSG : Luis Enrique écarte Zabarnyi et Mayulu
13 sept. , 11:00
Tottenham déjà prêt à virer Roberto De Zerbi

Derniers commentaires

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

le milieu et l'attaque etait clairement paumé .. et meme si je trouve le 442 losange relativement agreable ... il ne fonctionne vraiment que lorsqu'on a la possession de balle . la dans ce schema tous les joueurs étaient sur 10-15m ca se marchait dessus

OL : Bidstrup, le gros malaise à 10 ME de Lyon

J’adhère complètement à ton analyse. Trop peu ne parle de la dégringolade de Tolisso et Morton. Dans un 442, un milieu Nartey, Bistrup, Merah, Sulc aurait de la gueule et serait en tout cas dix fois plus dynamique que nos «  traine la grolle» actuels.

Maintien assuré, l’OM en Ligue 2 c’est impossible

Heureusement !!!! Ils ont le 2 ème budget de ligue 1 ....toutes autre places apres la 3 ème sera un échec.

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

mouiai je me souviens pas de bcp de ballon donné correctement a openda .. d'ailleurs chergui a passé son temps a le jeter dans tous les sens .. il ne pouvait pas jouer sans se faire demonter .. pour moi c'est fonseca le probleme .. quand sa tactique de match fonctionne c'est souvent assez agreable a regarder mais quand ca fonctionne pas c'est souvent une purge monumentale

OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC

Ton commentaire ressemble trait pour trait à ce que j'avais lu ici à l'époque lorque tout le monde voulait la peau de Bruno Génésio. On connait tous la suite.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
104310624
2Rennes logo
Rennes
104310853
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
4Paris logo
Paris
84220624
5LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
54121440
9Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
10Troyes logo
Troyes
4311147-3
11Lens logo
Lens
33102651
12Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
13Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
14Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
15Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading