Kita en pleine déprime, pourquoi il vend Nantes

Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita songe très sérieusement à se retirer et à vendre le club. En cause, un moral en baisse et une motivation qui s’est évaporée après la relégation en Ligue 2.

Les supporters nantais vont-ils enfin obtenir ce qu’ils désirent plus que tout depuis de longues années maintenant ? Hostiles à Waldemar Kita pour une grande majorité, les amoureux des Canaris pourraient enfin voir l’homme d’affaires franco-polonais vendre le FC Nantes. Interrogé par Presse Océan, le patron du FCN a reconnu une certaine lassitude, comme indiqué par ailleurs.

« Je me pose beaucoup de questions à mon égard. Peut-être ne suis-je pas fait pour ça. La passion va peut-être trop loin. J’essaie d’être dans l’humain, que le club soit familial, etc. Aujourd’hui ou demain, il est peut-être important que je passe la main… » a-t-il expliqué.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe va un peu plus loin et confirme que le mental de Waldemar Kita en a pris un sacré coup au moment de la relégation en Ligue 2 en mai dernier. « Les deux relégations, dont celle de mai, ont laissé des traces, notamment sur le plan personnel » abonde le quotidien national dans son édition du jour. Cela confirme que le temps est sans doute venu pour Waldemar Kita de laisser la place et de vendre le FC Nantes.

« Rien n’est fait, rien n’est sérieux. Il n’y a pas de prix. Ca peut valoir zéro comme ça peut valoir beaucoup. Maintenant, le prix n’est plus le même depuis que le club est descendu en Ligue 2 » a reconnu Kita dans Presse Océan. Reste maintenant à voir si l’homme d’affaires de 73 ans aura des offres jugées satisfaisantes pour envisager une vente de son club dans les mois ou les années à venir. Une partie du public de la Beaujoire n’attend que ça.