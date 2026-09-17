Indice UEFA : L’OL fait grimper la France de deux places

celui qui chouine c'est celui qui demande de bannir kk1 CQFD
dit celui qui repond aussi lol mais ta pas de face mec
Lyon et rennes ont rapportes des points. On verra l'OM, mais vu l'approche, on peut craindre que ce soit 0 pt
ça se tente ce milieux ( même si Tesmmann a été bon hier ) , mais c'est surtout Kluivert qu'il faut passer à gauche et Mata qu'il faudrait vendre .
Pas assez ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Pas de but ce soir. Sturm Graz et le SRFC partagent les points pour cette 𝗝𝟭 d'Europa League malgré un nombre important d'occasions. #STUSRFC 0-0