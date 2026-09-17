Indice UEFA : L’OL fait grimper la France de deux places

L'OL a fait le travail en Belgique et rapporte de précieux points à la France. Et Rennes apporte son petit complément pour permettre à l'indice UEFA tricolore de monter doucement.

Après un début timide, les clubs français essayent déjà de rattraper leur retard, car il y a un pays qui commence à devenir très dangereux pour l’avenir européen : le Portugal. Ce jeudi encore, le Benfica Lisbonne a sorti une très grosse performance pour s’imposer 2-0 au Milan AC. Sur la saison en cours, le Portugal est deuxième, derrière l’Azerbaïdjan qui devrait rentrer dans le rang assez rapidement.

L'Italie est à portée de la France

Pour cette semaine, en attendant l’OM qui ne provoque pas un énorme enthousiasme avant son match de jeudi à Besiktas, l’OL a fait le travail en s’imposant 2-1 à Anderlecht. De son côté, Rennes n’a pas su faire la différence face à Sturm Graz, et a du se contenter d’un 0-0 qui aurait même pu se transformer en défaite en fin de rencontre.

Deux résultats qui restent positifs, et permettent à la France de remonter à la 12e place en attendant les matchs de jeudi sur le classement de la saison en cours. Soit deux places de mieux que la semaine dernière, et à égalité avec l’Italie dont les clubs sont en grande difficulté en dehors de Côme.

Sur le classement des cinq dernières saisons, l’écart avec le Portugal reste le même, à savoir moins de 4 points. Il faudra donc suivre le parcours des clubs lusitaniens, mais aussi des Français pour au moins conserver la 5e place actuelle au classement des championnats européens.