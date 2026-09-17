OL : « Honteux », Nicolas Tagliafico incendié après Anderlecht

Entré en jeu à la pause pour sécuriser la victoire, Nicolas Tagliafico a énormément déçu à Anderlecht et n'a pas semble concerné par la performance de son équipe. Les supporters de l'OL lui en veulent beaucoup.

Toujours aussi efficace au niveau comptable en phase de poule d’Europa League, l’OL a continué sur sa lancée de la saison dernière à Anderlecht avec une victoire 2-1. Mais si la domination lyonnaise était plutôt logique pendant une heure, la fin de match a été compliquée et a montré que la marge des joueurs de Paulo Fonseca n’était pas si énorme que cela. Surtout que certains remplaçants entrés en jeu n’ont pas donné satisfaction.

Tagliafico n'est pas revenu du Mondial

C’est le cas de Nicolas Tagliafico, entré à la pause pour remplacer un Mohamed Ouédraogo toujours aussi confus et porté uniquement vers l’attaque. Mais l’Argentin, qui revient très doucement de la Coupe du monde, n’a pas affiché le visage d’un joueur déterminé à conserver le résultat. Entre ses phases défensives très passives, son imprécision dans la relance et son absence de combativité sur certains débordements, où il s’est fait souvent prendre de vitesse, l’ancien de l’Ajax Amsterdam semble ne pas vouloir forcer son talent. Et cela se voit.

Les supporters l’ont repris de volée dans une unanimité assez rare après la rencontre, regrettant clairement de ne pas l’avoir vu partir cet été. « Tagliafico, les replis défensifs en fauteuil roulant, le mec semble finito », « Tagliafico se fout clairement de notre gueule », « Une entrée honteuse », « il a la vitesse de Zack Nani », « Ce désastre », « plus la peine de le faire entrer merci », « ça part de mon club », « il s’est bien foutu de notre gueule, son match est lamentable », « condition physique indigne d’un professionnel », ont balancé des supporters de l’OL qui revoient le Tagliafico de la fin de saison dernière, qui faisait tout pour se ménager en vue de la Coupe du monde.

Un problème de taille car avec son salaire et les performances moyennes de ses concurrents Abner et Ouédraogo, l’Argentin a normalement les moyens de faire une dernière saison comme titulaire.