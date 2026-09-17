OL : « Honteux », Nicolas Tagliafico incendié après Anderlecht

OL : « Honteux », Nicolas Tagliafico incendié après Anderlecht

OL17 sept. , 8:20
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Entré en jeu à la pause pour sécuriser la victoire, Nicolas Tagliafico a énormément déçu à Anderlecht et n'a pas semble concerné par la performance de son équipe. Les supporters de l'OL lui en veulent beaucoup.
Toujours aussi efficace au niveau comptable en phase de poule d’Europa League, l’OL a continué sur sa lancée de la saison dernière à Anderlecht avec une victoire 2-1. Mais si la domination lyonnaise était plutôt logique pendant une heure, la fin de match a été compliquée et a montré que la marge des joueurs de Paulo Fonseca n’était pas si énorme que cela. Surtout que certains remplaçants entrés en jeu n’ont pas donné satisfaction.

Tagliafico n'est pas revenu du Mondial

C’est le cas de Nicolas Tagliafico, entré à la pause pour remplacer un Mohamed Ouédraogo toujours aussi confus et porté uniquement vers l’attaque. Mais l’Argentin, qui revient très doucement de la Coupe du monde, n’a pas affiché le visage d’un joueur déterminé à conserver le résultat. Entre ses phases défensives très passives, son imprécision dans la relance et son absence de combativité sur certains débordements, où il s’est fait souvent prendre de vitesse, l’ancien de l’Ajax Amsterdam semble ne pas vouloir forcer son talent. Et cela se voit.
Les supporters l’ont repris de volée dans une unanimité assez rare après la rencontre, regrettant clairement de ne pas l’avoir vu partir cet été. « Tagliafico, les replis défensifs en fauteuil roulant, le mec semble finito », « Tagliafico se fout clairement de notre gueule », « Une entrée honteuse », « il a la vitesse de Zack Nani », « Ce désastre », « plus la peine de le faire entrer merci », « ça part de mon club », « il s’est bien foutu de notre gueule, son match est lamentable », « condition physique indigne d’un professionnel », ont balancé des supporters de l’OL qui revoient le Tagliafico de la fin de saison dernière, qui faisait tout pour se ménager en vue de la Coupe du monde.
Un problème de taille car avec son salaire et les performances moyennes de ses concurrents Abner et Ouédraogo, l’Argentin a normalement les moyens de faire une dernière saison comme titulaire.
N. Alejandro Tagliafico

N. Alejandro Tagliafico

ArgentinaArgentine Âge 34 Défenseur

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2026/2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Gavi Est Bouillant Pour Signer Au Psg
PSG

Gavi est bouillant pour signer au PSG

Indice Uefa Lol Fait Grimper La France De Deux Places
OL

Indice UEFA : L’OL fait grimper la France de deux places

Liga Le Barca Colle Un 7 2 A Santander
Liga

Liga : Le Barça colle un 7-2 à Santander

Ol Le Phenomene Boudache Fait Lunanimite
OL

OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

Fil Info

17 sept. , 8:00
Gavi est bouillant pour signer au PSG
17 sept. , 7:30
Indice UEFA : L’OL fait grimper la France de deux places
16 sept. , 23:32
Liga : Le Barça colle un 7-2 à Santander
16 sept. , 23:14
OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité
16 sept. , 23:00
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
16 sept. , 22:58
EL : Rennes démarre par un nul à Sturm Graz
16 sept. , 22:52
EL : L’OL se fait peur mais l'emporte à Anderlecht
16 sept. , 22:30
Besiktas-OM : Genesio tente un pari, c'est la surprise
16 sept. , 22:00
OM : Rami traumatisé par Cavani, il ne s'en remet pas

Derniers commentaires

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

celui qui chouine c'est celui qui demande de bannir kk1 CQFD

Kylian Mbappé défie Florentino Pérez sur un sujet politique

dit celui qui repond aussi lol mais ta pas de face mec

Indice UEFA : L’OL fait grimper la France de deux places

Lyon et rennes ont rapportes des points. On verra l'OM, mais vu l'approche, on peut craindre que ce soit 0 pt

OL : Le phénomène Boudache fait l'unanimité

ça se tente ce milieux ( même si Tesmmann a été bon hier ) , mais c'est surtout Kluivert qu'il faut passer à gauche et Mata qu'il faudrait vendre .

PSG : Chelsea envoie 70 ME pour Fabian Ruiz

Pas assez ....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading