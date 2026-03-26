Vinicius à la ramasse, Neymar dit merci à la France

Vinicius a été une fois de plus transparent avec le maillot du Brésil sur le dos, ce jeudi soir face à la France. Neymar manque cruellement à la Seleçao.

Le Brésil a semblé bien inoffensif pendant longtemps face à la France , ce jeudi à Boston. Même en supériorité numérique, la Seleçao a semblé sans imagination. Si la rentrée de Luiz Henrique a fait du bien, la prestation de Vinicius Junior a de quoi interpeller à trois mois de la Coupe du monde. L’attaquant du Real Madrid est toujours aussi inoffensif quand il porte le maillot de sa sélection, avec seulement 8 buts dans son histoire avec le Brésil. Pendant ce temps, Carlo Ancelotti a choisi de faire sans Neymar et si cela peut se comprendre quand on voit la forme chancelante de l’ancien du PSG, il est évident que l’attaque du Brésil ne fait plus peur du tout.

De Neymar à Vinicius, c'est la décadence

Pour la presse brésilienne, la France a probablement rendu un beau service à Neymar en démontrant que l’animation offensive était inexistante avec des joueurs aussi peu adroits dans les zones décisives. Les messages comparatifs entre le rendement de Neymar et celui de Vinicius avec le Brésil ont fleuri après la rencontre, signe qu’il n’y a vraiment pas photo entre les deux joueurs les plus connus du pays. Et Carlo Ancelotti n’a peut-être désormais plus le choix s’il veut apporter un peu de talent à son équipe pour la Coupe du monde.