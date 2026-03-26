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Mbappé danse la samba, la France s'offre le Brésil !

Equipe de France26 mars , 23:06
parAlexis Rose
1
Match amical :
Gilette Stadium (Boston).
Brésil - France : 1-2.
Buts : Bremer (79e) pour le Brésil ; Mbappé (32e), Ekitiké (65e) pour la France.
Expulsion : Upamecano (54e) pour la France.
Face à une équipe du Brésil à la peine, l’équipe de France s’est offerte une victoire de prestige (2-1) pour débuter parfaitement sa tournée aux USA.
Lors de ce premier match amical de test aux Etats-Unis, la France voulait marquer les esprits. En alignant un 4-4-2 très offensif, avec notamment Dembélé et Mbappé, Didier Deschamps souhaitait faire la différence le plus tôt possible. Sauf que c’est le Brésil qui se procurait la première grosse occasion de la rencontre avec un tir de Martinelli qui passait de peu à côté du poteau de Maignan (27e). Suite à cette frayeur, les Bleus démarraient la machine et ouvraient la marque ! Bien lancé par une passe en profondeur de Dembélé, après une bonne récupération de balle de Tchouaméni au milieu de terrain, Mbappé prenait Leo Pereira de vitesse avant de lober Ederson du pied droit (0-1 à la 32e). Un but qui permettait à la France de virer en tête à la pause.
Au retour des vestiaires, l’entrée de Luiz Henrique faisait du mal à la France mais Maignan était encore là pour faire un bel arrêt sur une frappe de l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg (50e). Dans la foulée, Upamecano écopait d’un carton rouge, à la demande de la VAR, pour une faute en tant que dernier défenseur sur Wesley (55e).
Réduits à dix, les Bleus ne tremblaient pas tellement puisque Ekitiké faisait le break juste après l’heure de jeu ! Parfaitement servi par Olise sur le côté gauche, l’attaquant de Liverpool imitait Mbappé en marquant d’un joli ballon piqué pour donner de l’air à son équipe (0-2 à la 65e). Dans le dernier quart d'heure, la France se relâchait un peu et Bremer réduisait l'écart en profitant de l'apathie de la défense française pour marquer à bout portant après un coup-franc mal repoussé (1-2 à la 78e). Pas de quoi faire craquer, malgré une fin de match difficile et une grosse opportunité de Vinicius (90e+7), la bande à Didier Deschamps, qui s'offre donc une victoire de prestige face au Brésil à quelques mois de la Coupe du Monde.

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Bah c'est sûr, ça te fait bizarre. C'est autre chose que les mensonges, les insultes, le racisme et le sexisme.

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Une sardine qui veut faire de l'esprit. On aura tout vu !!! Mdr Tu devrais plutôt prier pour que l'OM ne sombre pas trop à Monaco. ^^

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Et bien... tu as beaucoup à apprendre mon petit. Mdr Je pourrais croire que c'est de naïveté de ta part... mais je pense plutôt que c'est de la stupidité. ^^ L'ignorance n'explique pas tout chez toi.

Mbappé danse la samba, la France s'offre le Brésil !

Il est vraiment trop mauvais Kylian Mbappé. N'est-ce pas les parisiens ? 😏

Brésil - France : les compos (21h00 sur TF1)

Mdr ce haineux... c est un truc de fou quand on y pense. L'ulcère te guette espece de sous homme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
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322795132437-13
13
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3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
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16
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222757152236-14
17
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172645172445-21
18
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142735192560-35

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