Mbappé danse la samba, la France s'offre le Brésil !

Bah c'est sûr, ça te fait bizarre. C'est autre chose que les mensonges, les insultes, le racisme et le sexisme.
Une sardine qui veut faire de l'esprit. On aura tout vu !!! Mdr Tu devrais plutôt prier pour que l'OM ne sombre pas trop à Monaco. ^^
Et bien... tu as beaucoup à apprendre mon petit. Mdr Je pourrais croire que c'est de naïveté de ta part... mais je pense plutôt que c'est de la stupidité. ^^ L'ignorance n'explique pas tout chez toi.
Il est vraiment trop mauvais Kylian Mbappé. N'est-ce pas les parisiens ? 😏
Mdr ce haineux... c est un truc de fou quand on y pense. L'ulcère te guette espece de sous homme.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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🇧🇷Brésil 0 - 1 France 🇫🇷 BUUUT ! Ouverture du score pour les Bleus grâce à ce magnifique piqué de Kylian Mbappé. Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : tf1.fr/tf1/direct
🇧🇷Brésil 0 - 1 France 🇫🇷 Rouge pour Upamecano : les Bleus se retrouvent à 10. Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : tf1.fr/tf1/direct
🔥 VICTOIRE 2️⃣-1️⃣ ! Nos Bleus s’offrent le Brésil dans cette affiche de prestige 🙌 #BREFRA