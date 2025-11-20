Pogba de retour, Rennes est bouillant

Le retour de Paul Pogba sur un terrain de football est prévu pour ce samedi 22 novembre à Rennes. Un rendez-vous très attendu, même par le club breton.

Ce samedi 22 novembre pourrait bien marquer le grand retour de Paul Pogba dans le monde du football. Plus de deux ans après sa suspension pour dopage, le milieu de terrain est pressenti pour être dans le groupe pour le match au Roazhon Park. Si l’AS Monaco se réserve bien sûr sur le droit de le faire jouer ou non selon sa forme physique, ses sensations et le déroulement du match, un tel évènement ne laisse pas insensible un certain Habib Beye.

Je suis très content, parce que très fan du joueur qu'il est, de l'immense joueur qu'il est, de tout ce qu'il a apporté aujourd'hui au football. Quand on aime le football, on aime Pogba par rapport à ce qu'il fait. Et moi, je ne parlerai jamais du joueur qu'il est au passé. Car je pense que pour la Ligue 1, c'est magnifique de le voir revenir dans le groupe de Monaco, ça sera magnifique de le revoir sur les terrains, que ça soit ici ou ailleurs », a livré le technicien franco-sénégalais, qui sait bien que ce retour de La Pioche est un petit évènement pour tout le football français. Renforcé par des derniers résultats positif, l’entraîneur des « Rouge et Noir » apprécierait de voir Paul Pogba sur un terrain de Ligue 1 , ce qui n’a jamais été le cas dans sa courte carrière en France. «», a livré le technicien franco-sénégalais, qui sait bien que ce retour de La Pioche est un petit évènement pour tout le football français.

Car s’il parvient à retrouver le rythme et à faire preuve de son talent dans l’entrejeu, Pogba pourrait être un élément important pour la deuxième partie de la saison. Mais le club de la Principauté se méfie de sa fragilité physique et de ses mois sans jouer au football. La réponse viendra donc du terrain, alors que le joueur rêve surtout de reprendre ses marques, retrouver ses sensations, et pourquoi pas être candidat à une place à la Coupe du monde en fin de saison.