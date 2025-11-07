Monaco : Le retour de Paul Pogba encore reporté

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

On voit maintenant ce qu'attendait Ali Zarrak quand il a fourni ces places à Rothen. C'est pas malin de se dévoiler ainsi, et d'afficher des messages privés, juste pour se venger de l'appréciation d'un commentateur estampillé pro PSG (et grande gueule). Quels sont les autres journalistes à qui il donne des places ? On va se poser la question maintenant quand une chronique semblera trop indulgente. Et quid de ses autres conflits ? Quand Papin se fait menacer par 2 gars en moto pour des tensions liées seulement à la réserve, ces 2 gars n'auraient pas bénéficié de places dans les loges eux aussi ?