Paul Pogba - AS Monaco

Monaco : Le retour de Paul Pogba encore reporté

Monaco07 nov. , 14:40
parClaude Dautel
Renfort vedette de l'AS Monaco lors du mercato d'été, Paul Pogba n'a pas joué une seule seconde avec son nouveau club en compétition. Et pour voir La Pioche débuter, il faudra encore être patient, a confirmé l'entraîneur monégasque.
Adi Hütter n'a pas eu la chance de pouvoir compter sur Paul Pogba, mais Sébastien Pocognoli, le successeur de technicien australien, n'est pour l'instant pas mieux loti. Chaque semaine, le retour du champion du monde 2018 est reporté, et cela depuis presque deux mois. Avant le match de samedi dernier contre le Paris FC, Pogba avait déclaré forfait en raison d'une entorse à la cheville intervenue lors d'un entraînement. Une blessure qui semblait relativement anodine, mais visiblement qui ne l'était pas tant que ça. Car l'entraîneur belge a confirmé ce vendredi que le milieu de terrain de 32 ans ne serait pas dans le groupe pour la réception du RC Lens samedi soir au stade Louis II (samedi à 21h05 sur Ligue 1+). Et la trêve internationale ne sera pas de trop pour tenter d'en finir avec les problèmes physiques pour Paul Pogba.

Pogba et Monaco, c'est encore repoussé

Car Sébastien Pocognoli ne l'a pas caché, il espère pouvoir réintégrer Paul Pogba pour le match contre le Stade Rennais programmé le 22 novembre dans deux semaines. « Paul ne sera pas présent contre Lens. Pour son retour, on est toujours sur ce timing-là, à savoir le match contre Rennes. On verra comment les entraînements vont se dérouler », a précisé, avec une prudence compréhensible, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Pour rappel, le dernier match de Paul Pogba remonte au 3 septembre 2023 avec la Juventus contre Empoli. Quelques jours plus tard, le milieu de terrain français était suspendu pour dopage d'abord pour 4 ans, puis sa sanction avait été ramenée à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport, ce qui permettait à Pogba de rejouer depuis le mois de mars 2025. Mais La Pioche avait préféré attendre l'été pour s'engager avec l'AS Monaco. Mais cette longue pause a visiblement pesé sur le physique d'un joueur qui a pourtant travaillé dur avant son retour en Ligue 1.
Derniers commentaires

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

Tjrs pas de confamnations ? tjrs pas d affaires en rapport avec le PSG ? Tu devrais plutot nous sortir les condamnations et mise en examens de celui qui a une statut au velodrome ...

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

On voit maintenant ce qu'attendait Ali Zarrak quand il a fourni ces places à Rothen. C'est pas malin de se dévoiler ainsi, et d'afficher des messages privés, juste pour se venger de l'appréciation d'un commentateur estampillé pro PSG (et grande gueule). Quels sont les autres journalistes à qui il donne des places ? On va se poser la question maintenant quand une chronique semblera trop indulgente. Et quid de ses autres conflits ? Quand Papin se fait menacer par 2 gars en moto pour des tensions liées seulement à la réserve, ces 2 gars n'auraient pas bénéficié de places dans les loges eux aussi ?

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

Satriano c est un millions pour le prèt d une année et après il retourne a lens .

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

4m c'est aussi le prix de votre defenseur kluivert qui est une calamité

Nice : Franck Haise va perdre son vestiaire, c'est sa crainte

Ce sera toujours plus simple de virer le Patou que 7 ou 8 des nombreuses chèvres des PansBagnats … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

