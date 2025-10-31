Monaco : Pogba s'est blessé à l'entraînement !

Pressenti pour être dans le groupe de l’AS Monaco ce samedi face au Paris FC lors de la 11e journée de Ligue 1, Paul Pogba s’est blessé.

Les supporters de l’AS Monaco vont-ils devoir patienter encore quelques jours avant de voir Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1 ? Ces derniers jours, l’excitation était montée d’un cran puisque l’international français a repris les entraînements collectifs avec le groupe dirigé par Sebastien Pocognolli. Mais nos confrères de Nice-Matin annoncent ce vendredi une mauvaise nouvelle pour le champion du monde, lequel s’est blessé à la cheville lors de l’entraînement de jeudi.

« Pogba a été touché hier à la cheville, à l’entraînement, dans un duel. Il est absent ce jour lors de la séance. On saura s’il peut figurer dans le groupe contre le Paris FC plus tard lors de la conférence de presse » publie sur X le journaliste Christopher Roux. Un gros coup dur de plus pour Paul Pogba, pas encore officiellement forfait pour la réception du Paris FC samedi à 19 heures mais qui pourrait voir son retour à la compétition être repoussé de quelques jours. Une énorme frustration, si cela venait à se confirmer, pour le joueur mais aussi pour les dirigeants monégasques ainsi que les supporters.