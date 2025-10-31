Monaco : Pogba s'est blessé à l'entraînement !

Pas sur qu'il ait tort dans le dernier paragraphe Paris est cité 5 fois « Je ne pense pas que ce soit flatteur. Alors ce classement et ces écarts confirment une tendance. Quand le Paris Saint-Germain n’est pas au rendez-vous personne n’arrive à en profiter. Paris n’a pas eu de préparation, Paris a eu une ribambelle de blessés, Paris fait énormément tourner et est en tête du championnat de France. Le monstre de notre Ligue 1 qu’est le Paris Saint-Germain est une bête blessée.
Ça n’a rien à voir avec le Pgégé …😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Quand ils dominent trop la L1 est faible et quand c'est serré la ligue 1 est faible....
Foutre01 quoi 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Bien sûr que ça indique la faiblesse de la FarmersLigue. Quand un troupeau supposé européen se fait remonter de 3 buts ou qu’un autre qui mène à 20mn de la fin et se fait rattraper alors oui , ça prouve simplement que le niveau des suiveurs est faible… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Loading
Pogba a été touché hier à la cheville, à l’entraînement, dans un duel. Il est absent ce jour lors de la séance. On saura s’il peut figurer dans le groupe contre le Paris FC plus tard lors de la conférence de presse. #ASM @Nice_Matin