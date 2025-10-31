ICONSPORT_273168_0061

Monaco : Pogba s'est blessé à l'entraînement !

Monaco31 oct. , 14:00
parCorentin Facy
0
Pressenti pour être dans le groupe de l’AS Monaco ce samedi face au Paris FC lors de la 11e journée de Ligue 1, Paul Pogba s’est blessé.
Les supporters de l’AS Monaco vont-ils devoir patienter encore quelques jours avant de voir Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1 ? Ces derniers jours, l’excitation était montée d’un cran puisque l’international français a repris les entraînements collectifs avec le groupe dirigé par Sebastien Pocognolli. Mais nos confrères de Nice-Matin annoncent ce vendredi une mauvaise nouvelle pour le champion du monde, lequel s’est blessé à la cheville lors de l’entraînement de jeudi.
« Pogba a été touché hier à la cheville, à l’entraînement, dans un duel. Il est absent ce jour lors de la séance. On saura s’il peut figurer dans le groupe contre le Paris FC plus tard lors de la conférence de presse » publie sur X le journaliste Christopher Roux. Un gros coup dur de plus pour Paul Pogba, pas encore officiellement forfait pour la réception du Paris FC samedi à 19 heures mais qui pourrait voir son retour à la compétition être repoussé de quelques jours. Une énorme frustration, si cela venait à se confirmer, pour le joueur mais aussi pour les dirigeants monégasques ainsi que les supporters.
0
Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Pas sur qu'il ait tort dans le dernier paragraphe Paris est cité 5 fois « Je ne pense pas que ce soit flatteur. Alors ce classement et ces écarts confirment une tendance. Quand le Paris Saint-Germain n’est pas au rendez-vous personne n’arrive à en profiter. Paris n’a pas eu de préparation, Paris a eu une ribambelle de blessés, Paris fait énormément tourner et est en tête du championnat de France. Le monstre de notre Ligue 1 qu’est le Paris Saint-Germain est une bête blessée.

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ça n’a rien à voir avec le Pgégé …😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Quand ils dominent trop la L1 est faible et quand c'est serré la ligue 1 est faible....

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Foutre01 quoi 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Bien sûr que ça indique la faiblesse de la FarmersLigue. Quand un troupeau supposé européen se fait remonter de 3 buts ou qu’un autre qui mène à 20mn de la fin et se fait rattraper alors oui , ça prouve simplement que le niveau des suiveurs est faible… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

