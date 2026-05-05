Le Barça veut boucler un coup à 20 ME avec Monaco

L’AS Monaco espère décrocher une place en Europe la saison prochaine malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois. Cet été, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, dont Caio Henrique.

Monaco , la saison a été compliquée, mais les espoirs restent intacts pour accrocher une place européenne. Il sera difficile pour l’ASM de terminer en Ligue des champions, mais l’objectif de la Ligue Europa reste plus que jamais crédible. Un moindre mal pour les finances du club monégasque. Par la suite, il faudra réussir un mercato estival intelligent afin de renforcer l’effectif. D’autant que plusieurs départs majeurs sont attendus. Le Barça aimerait en tout cas profiter de la situation pour réaliser quelques affaires avec l’AS Monaco, et Caio Henrique est concerné.

Le Barça veut faire un coup à Monaco

Selon les dernières informations de Fichajes, le club catalan souhaite en effet convaincre le latéral brésilien de rejoindre ses rangs dans les prochaines semaines. Caio Henrique n’a plus qu’un an de contrat à Monaco, et son départ pourrait convenir à toutes les parties. Pour le libérer, le club princier demanderait environ 20 millions d’euros, un montant que le Barça pourrait être en mesure d’assumer. Les bonnes relations entre les deux clubs, notamment depuis le prêt d’Ansu Fati, pourraient faciliter les négociations. Surtout si Monaco décide de lever l'option d'achat pour l'international espagnol.

Si le Barça ne parvient pas à finaliser ce dossier, les Catalans disposent d’une alternative avec Marc Cucurella, qui évolue sous les couleurs de Chelsea et qui est lui-aussi sur le départ.

Compte tenu de ses difficultés financières, la direction barcelonaise sait qu’elle ne pourra pas faire de folies cet été. Elle privilégiera donc les opportunités de marché. Un éventuel départ vers le Barça séduirait de nombreux joueurs, dont Caio Henrique, présent à Monaco depuis 2020 et qui semble aujourd’hui en fin de cycle.