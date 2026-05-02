L1 : Monaco envoie Metz en Ligue 2

32e journée de Ligue 1

Stade Saint-Symphorien

Buts : Deminguet (49e) pour Metz ; Balogun (61e), Fati (90e+1) pour Monaco

Distancé dans la course au podium, Monaco jouait sa dernière carte à Metz. Les Messins devaient gagner pour éviter la Ligue 2. Metz résistait bien en première période face à un Monaco sans imagination. Les Lorrains prenaient même l'avantage au retour des vestiaires avec une tête de Deminguet sur coup-franc. L'ASM mettait un peu plus de 10 minutes pour recoller sur une superbe frappe croisée de Balogun.

Le club du Rocher subissait toutefois la fougue messine. Dos au mur, les Grenats poussaient pour gagner avec plusieurs grosses occasions dont une tête de Hein sur le poteau (81e). En grande difficulté, Monaco s'en sortait finalement sur une frappe déviée d'Ansu Fati. Avec ce succès, les hommes de Pocognoli reviennent à 3 points du podium et chipent la sixième place à Marseille. Metz est officiellement relégué en Ligue 2.