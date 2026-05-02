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L1 : Monaco envoie Metz en Ligue 2

Ligue 102 mai , 20:56
parMehdi Lunay
1
32e journée de Ligue 1
Stade Saint-Symphorien
Metz-Monaco 1-2
Buts : Deminguet (49e) pour Metz ; Balogun (61e), Fati (90e+1) pour Monaco
Distancé dans la course au podium, Monaco jouait sa dernière carte à Metz. Les Messins devaient gagner pour éviter la Ligue 2. Metz résistait bien en première période face à un Monaco sans imagination. Les Lorrains prenaient même l'avantage au retour des vestiaires avec une tête de Deminguet sur coup-franc. L'ASM mettait un peu plus de 10 minutes pour recoller sur une superbe frappe croisée de Balogun.
Le club du Rocher subissait toutefois la fougue messine. Dos au mur, les Grenats poussaient pour gagner avec plusieurs grosses occasions dont une tête de Hein sur le poteau (81e). En grande difficulté, Monaco s'en sortait finalement sur une frappe déviée d'Ansu Fati. Avec ce succès, les hommes de Pocognoli reviennent à 3 points du podium et chipent la sixième place à Marseille. Metz est officiellement relégué en Ligue 2.
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un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !

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Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde

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tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂

C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Tu m’étonnes 🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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