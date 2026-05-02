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Paul Pogba

Monaco : Chouchou du patron, Pogba fait ce qu’il veut

Monaco02 mai , 20:00
parEric Bethsy
0
Annoncé titulaire à Metz ce samedi, Paul Pogba doit prouver à l’AS Monaco qu’il mérite de rester la saison prochaine malgré ses pépins physiques. Mais en cas d’échec, le Français pourra toujours compter sur la sympathie du propriétaire Dimitri Rybolovlev.
Petit événement à l’AS Monaco. A l’occasion du déplacement à Metz ce samedi, l’entraîneur Sébastien Pocognoli prévoit de titulariser Paul Pogba. Il s’agirait de la première titularisation du Français avec le club de la Principauté. Pour retrouver la trace de son dernier match débuté, il faut même remonter jusqu’au 14 mai 2023, à l’époque où il portait encore le maillot de la Juventus Turin.

Pogba a un allié bien placé

On peut donc facilement deviner l’impatience du milieu de terrain seulement apparu à cinq reprises cette saison. Plombé par des pépins physiques, Paul Pogba n’a pas eu l’opportunité de faire ses preuves. Il est donc difficile de prédire la décision de ses dirigeants qui doivent encore valider sa deuxième année de contrat en option. L’état physique de l’international tricolore n’a-t-il pas refroidi la direction ? De son côté, le journaliste Régis Testelin estime que l’affection du propriétaire Dimitri Rybolovlev devrait suffire pour rester.
« Il a joué 57 minutes depuis le début de la saison. C'est un échec cuisant mais bon, c'est déjà ça de pris pour la fin de saison, a nuancé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Et puis il lui reste une année de contrat à Monaco. Cette deuxième année est activable. Il veut rester, je pense que c'est le meilleur endroit pour espérer un énième rebond et une énième chance. Ce qu'en pense l'AS Monaco ? Thiago Scuro (le directeur général, ndlr) a beaucoup perdu de son influence à l'AS Monaco. Et l'avantage de Pogba, c'est qu'il est très bien avec le président Dimitri Rybolovlev qui l'aime beaucoup. Moi je pense que Pogba a un avenir à l'AS Monaco. » Une bonne fin de saison, si possible loin de l'infirmerie, serait quand même la bienvenue.

Ligue 1

02 mai 2026 à 19:00
Metz
Deminguet49'
1
2
Match terminé
Monaco
Balogun61'Fati90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
A. Fati
MonacoMonaco
Remplacement
84
ENTRE
C. Oliveira Silva
MonacoMonaco
SORT
C. Mawissa Elebi
MonacoMonaco
Carton jaune
81
C. Mawissa Elebi
MonacoMonaco
Remplacement
81
ENTRE
H. Diallo
MetzMetz
SORT
G. Kvilitaia
MetzMetz
Voir Les Détails Complets Du Match
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tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^

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Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂

C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Tu m’étonnes 🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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