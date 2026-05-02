Monaco : Chouchou du patron, Pogba fait ce qu’il veut

Annoncé titulaire à Metz ce samedi, Paul Pogba doit prouver à l’AS Monaco qu’il mérite de rester la saison prochaine malgré ses pépins physiques. Mais en cas d’échec, le Français pourra toujours compter sur la sympathie du propriétaire Dimitri Rybolovlev.

Petit événement à l’AS Monaco . A l’occasion du déplacement à Metz ce samedi, l’entraîneur Sébastien Pocognoli prévoit de titulariser Paul Pogba. Il s’agirait de la première titularisation du Français avec le club de la Principauté. Pour retrouver la trace de son dernier match débuté, il faut même remonter jusqu’au 14 mai 2023, à l’époque où il portait encore le maillot de la Juventus Turin.

Pogba a un allié bien placé

On peut donc facilement deviner l’impatience du milieu de terrain seulement apparu à cinq reprises cette saison. Plombé par des pépins physiques, Paul Pogba n’a pas eu l’opportunité de faire ses preuves. Il est donc difficile de prédire la décision de ses dirigeants qui doivent encore valider sa deuxième année de contrat en option. L’état physique de l’international tricolore n’a-t-il pas refroidi la direction ? De son côté, le journaliste Régis Testelin estime que l’affection du propriétaire Dimitri Rybolovlev devrait suffire pour rester.

« Il a joué 57 minutes depuis le début de la saison. C'est un échec cuisant mais bon, c'est déjà ça de pris pour la fin de saison, a nuancé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Et puis il lui reste une année de contrat à Monaco. Cette deuxième année est activable. Il veut rester, je pense que c'est le meilleur endroit pour espérer un énième rebond et une énième chance. Ce qu'en pense l'AS Monaco ? Thiago Scuro (le directeur général, ndlr) a beaucoup perdu de son influence à l'AS Monaco. Et l'avantage de Pogba, c'est qu'il est très bien avec le président Dimitri Rybolovlev qui l'aime beaucoup. Moi je pense que Pogba a un avenir à l'AS Monaco. » Une bonne fin de saison, si possible loin de l'infirmerie, serait quand même la bienvenue.