Surprise à Metz, Bouna Sarr de retour

Le FC Metz est en grandes difficultés cette saison en Ligue 1. Mais les Lorrains pourraient bientôt compter sur le renfort d'un joueur expérimenté, à savoir Bouna Sarr.

Le FC Metz s'est donné un peu de confiance ce dimanche en allant battre le FC Nantes à la Beaujoire. Les Lorrains ne sont d'ailleurs plus derniers de Ligue 1, honneur laissé à l'AJ Auxerre. Les Grenats espèrent lancer une bonne dynamique afin de s'écarter le plus possible de la zone de relégation. Dans les prochaines heures, le FC Metz pourrait en plus compter sur le renfort d'un joueur plein d'expérience. En effet, Bouna Sarr est très proche de s'engager libre de tout contrat avec les pensionnaires du Stade Saint-Symphorien.

Bouna Sarr, retour prochain au FC Metz

Selon les informations de L'Equipe, le latéral sénégalais va en tout cas s’entraîner avec le FC Metz et devrait signer si sa forme physique rassure les dirigeants messins. Car le problème est là. Il faut dire que Bouna Sarr est libre de tout contrat depuis juillet 2024 et son départ libre du Bayern Munich. A lui de jouer pour faire ce qu'il faut et pouvoir aider un FC Metz qui a besoin de renfort pour se sauver. A 33 ans, Bouna Sarr, déjà passé par l'OM mais surtout le FC Metz, connait bien le contexte de son club formateur. Dans un coin de la tête, il aura sans doute aussi l'envie de se montrer pour avoir une chance de faire partie du groupe sénégalais pour la prochaine Coupe du monde 2026 en Amérique.

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les hommes de Stéphane Le Mignan recevront Nice, aussi en difficulté et décimé par les blessures. Sans doute l'occasion d'essayer d'enchainer un deuxième succès de suite en championnat. Reste à savoir si cela pourra se faire ou non avec Bouna Sarr.