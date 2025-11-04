bouna sarr de retour a l om au mercato d ete icon 048 fcbrbs420220308 203 337555

Surprise à Metz, Bouna Sarr de retour

Metz04 nov. , 7:00
parHadrien Rivayrand
0
Le FC Metz est en grandes difficultés cette saison en Ligue 1. Mais les Lorrains pourraient bientôt compter sur le renfort d'un joueur expérimenté, à savoir Bouna Sarr. 
Le FC Metz s'est donné un peu de confiance ce dimanche en allant battre le FC Nantes à la Beaujoire. Les Lorrains ne sont d'ailleurs plus derniers de Ligue 1, honneur laissé à l'AJ Auxerre. Les Grenats espèrent lancer une bonne dynamique afin de s'écarter le plus possible de la zone de relégation. Dans les prochaines heures, le FC Metz pourrait en plus compter sur le renfort d'un joueur plein d'expérience. En effet, Bouna Sarr est très proche de s'engager libre de tout contrat avec les pensionnaires du Stade Saint-Symphorien. 

Bouna Sarr, retour prochain au FC Metz 

Selon les informations de L'Equipe, le latéral sénégalais va en tout cas s’entraîner avec le FC Metz et devrait signer si sa forme physique rassure les dirigeants messins. Car le problème est là. Il faut dire que Bouna Sarr est libre de tout contrat depuis juillet 2024 et son départ libre du Bayern Munich. A lui de jouer pour faire ce qu'il faut et pouvoir aider un FC Metz qui a besoin de renfort pour se sauver. A 33 ans, Bouna Sarr, déjà passé par l'OM mais surtout le FC Metz, connait bien le contexte de son club formateur. Dans un coin de la tête, il aura sans doute aussi l'envie de se montrer pour avoir une chance de faire partie du groupe sénégalais pour la prochaine Coupe du monde 2026 en Amérique. 

Lire aussi

L1 : Le programme de la 17e journée dévoilé avec le derby parisienL1 : Le programme de la 17e journée dévoilé avec le derby parisien
Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les hommes de Stéphane Le Mignan recevront Nice, aussi en difficulté et décimé par les blessures. Sans doute l'occasion d'essayer d'enchainer un deuxième succès de suite en championnat. Reste à savoir si cela pourra se faire ou non avec Bouna Sarr.  
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276077_0033
OM

OM : Il empile les buts, les Marseillais sont en larmes

ICONSPORT_260410_0076
FC Nantes

Nantes : Kita disjoncte et s'en prend à Luis Castro

ICONSPORT_256203_0255
OL

Endrick craque pour l’OL, les raisons dévoilées

ICONSPORT_275145_0183
OM

Jonathan David à l'OM, le coup de folie

Fil Info

9:20
OM : Il empile les buts, les Marseillais sont en larmes
9:00
Nantes : Kita disjoncte et s'en prend à Luis Castro
8:40
Endrick craque pour l’OL, les raisons dévoilées
8:20
Jonathan David à l'OM, le coup de folie
8:00
90 ME pour Vitinha, Liverpool attaque le PSG
23:00
PSG : Désiré Doué finalement absent deux mois et demi ?
22:45
L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée
22:30
Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

Derniers commentaires

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

C'est le prix d un international qui veux ca, après en L1 c'est pas pareil on brade trop

Endrick craque pour l’OL, les raisons dévoilées

Ce serait une excellente recrue pour l'OL👍 il se donnerait à fond, pour être sélectionnable😊et c'est un super artiste.

L'OM va aider Benatia, un renfort surprise débarque

Vous devriez vous renseigner, il existe d'excellents psychiatres au Qatar👍

L’OL va défier le PSG à son propre jeu

L'arrogance de certains supporters parisiens... C'est incroyable.

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

Personne n’a dit qu’il était mauvais, juste trop cher.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading