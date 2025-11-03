Ligue 1

L1 : Le programme de la 17e journée dévoilé avec le derby parisien

Ligue 103 nov. , 19:32
parJérôme Capton
0
Programme de la 17e journée de Ligue 1
Vendredi 2 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Toulouse FC – RC Lens
Samedi 3 janvier 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
AS Monaco – Olympique Lyonnais
Samedi 3 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
OGC Nice – RC Strasbourg Alsace
Samedi 3 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
LOSC Lille – Stade Rennais FC
Dimanche 4 janvier 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
Olympique de Marseille – FC Nantes
Dimanche 4 janvier 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
Stade Brestois 29 – AJ Auxerre
Havre AC – Angers SCO
FC Lorient – FC Metz
Dimanche 4 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – Paris FC
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

