Nantes connaît la méthode pour perdre contre Metz

Après la défaite spectaculaire contre Monaco, le FC Nantes doit viser la victoire ce dimanche contre Metz dans un stade de la Beaujoire qui retrouve le moral. Mais l'entraîneur nantais sait que le danger est grand face à la lanterne rouge du championnat de Ligue 1.

Oui le FC Nantes va mieux et la formation entraînée par Luis Castro l'a démontré mercredi face à Monaco, mais les Canaris ont désormais besoin de marquer des points. Et ce dimanche, une victoire contre Metz, dernier du championnat, est l'occasion d'en prendre et surtout de mettre un peu de distance avec la zone de relégation. Car Nantes n'est 15e de Ligue 1 et n'a que deux points d'avance sur Auxerre, premier relégable. Vaincre le FC Metz est donc impératif, au moment où les Lorrains viennent de battre Lens. Alors, pour l'entraîneur nantais, le piège pour ses joueurs serait de croire que battre Metz à la Beaujoire sera une chose facile. Luis Castro connaît l'énorme danger qui plane sur son équipe si elle se voit trop belle.

Nantes ne doit pas se voir trop beau contre Metz

Alors, avant ce choc, Luis Castro a mis les pendules à l'heure et rappelé tout le monde à la réalité. « Ce n’est pas à moi de dire s’ils sont au niveau de Lille ou d’une autre équipe. Ce que je regarde, c’est juste mon équipe. Moi, je joue tous les matches pour les gagner. À chaque fois, il y a trois points en jeu. Si tu penses qu’un match va être un peu plus facile qu’un autre alors tu vas perdre, c’est sûr. Parce qu’on l’a vu, dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Aucun match n’est facile en L1, c’est même très difficile de gagner ! », prévient l'entraîneur du FC Nantes, qui connaît trop bien la musique. Même si tout le monde souhaite que les Canaris pratiquent un jeu spectaculaire et enthousiasmant comme contre Monaco, seule la victoire sera belle ce dimanche face à Metz.