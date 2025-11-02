Nantes connaît la méthode pour perdre contre Metz

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
C est surtout la qu on voit que ce sport n est pas pour vous RIRES
Cocasse pour un footix qui a eu comme président...nanard la magouille le prisonnier !!😂🤣
Nasser et les bonnes villas en pense quoi ?
Tu me le montres quand ton bec partouzé ? RiRES
Si on perd nos 2 matchs (Brest et PSG) on peut être neuvième suffit que Strasbourg et Lens fassent un nul Lille et Nice une victoire et Toulouse 2
Jour de match ! ⌞ 𝗩𝗦 Metz ⌞ 17h15 ⌞ La Beaujoire 📺 @ligue1plus → bit.ly/45bxdAt #OnEstNantes