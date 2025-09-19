L1 : Monaco en crise, Metz croit au miracle

Battu lors des trois premières journées de Ligue 1, Metz a arraché son premier point de la saison contre Angers le week-end dernier. Les Grenats sont maintenant en quête d’un exploit à Monaco.

De retour dans l’élite cet été, le FC Metz a connu un début de saison périlleux en Ligue 1. Il faut dire que les hommes de Stéphane Le Mignan n’ont pas été gâtés par le calendrier avec Strasbourg, Lyon et le Paris FC pour démarrer leur championnat. Trois matchs qui se sont logiquement soldés par trois défaites. Mais le week-end dernier, les Grenats ont obtenu leur premier point de la saison 2025-2026 grâce à leur match nul contre Angers à domicile (1-1). Ce dimanche, c’est de nouveau un gros morceau qui se dresse sur la route de Metz : l’AS Monaco.

« On se prépare à affronter une équipe de grande qualité, qui est en Ligue des Champions. Elle fait un bon début de championnat malgré une défaite à Lille (1-0). Leur match de jeudi, on ne s’en occupe pas, on regarde notre niveau de jeu, notre performance. Peu d’équipes prennent des points à Monaco, à nous d’arracher quelque chose là-bas » a confié l’entraîneur du FC Metz dans des propos relayés par le Républicain Lorrain. Le club de la Principauté reste toutefois sur une gifle reçue en Ligue des Champions par Bruges (4-1). De quoi faire nourrir quelques espoirs pour l’entraîneur messin Stéphane Le Mignan.a confié l’entraîneur du FC Metz dans des propos relayés par le Républicain Lorrain.

« On réfléchit aux qualités de l’adversaire, qui a beaucoup de joueurs offensifs de grande qualité. On ne sait pas ce qu’ils vont faire mais c’est une équipe qui prend beaucoup de risque, elle a beaucoup de joueurs dans le dernier tiers offensif. On réfléchit à la meilleure structure » a ajouté Stéphane Le Mignan, en quête d’un exploit au stade Louis II et qui sait que l’ASM jouera avec une très grosse pression dimanche après-midi. Car pour les hommes d’Adi Hütter, tout autre résultat qu’une victoire face au promu messin serait une énorme contre-performance.