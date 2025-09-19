ICONSPORT_270650_0026
Jean-Philippe Gbamin

L1 : Monaco en crise, Metz croit au miracle

Metz19 sept. , 17:40
parCorentin Facy
Battu lors des trois premières journées de Ligue 1, Metz a arraché son premier point de la saison contre Angers le week-end dernier. Les Grenats sont maintenant en quête d’un exploit à Monaco.
De retour dans l’élite cet été, le FC Metz a connu un début de saison périlleux en Ligue 1. Il faut dire que les hommes de Stéphane Le Mignan n’ont pas été gâtés par le calendrier avec Strasbourg, Lyon et le Paris FC pour démarrer leur championnat. Trois matchs qui se sont logiquement soldés par trois défaites. Mais le week-end dernier, les Grenats ont obtenu leur premier point de la saison 2025-2026 grâce à leur match nul contre Angers à domicile (1-1). Ce dimanche, c’est de nouveau un gros morceau qui se dresse sur la route de Metz : l’AS Monaco.
Le club de la Principauté reste toutefois sur une gifle reçue en Ligue des Champions par Bruges (4-1). De quoi faire nourrir quelques espoirs pour l’entraîneur messin Stéphane Le Mignan. « On se prépare à affronter une équipe de grande qualité, qui est en Ligue des Champions. Elle fait un bon début de championnat malgré une défaite à Lille (1-0). Leur match de jeudi, on ne s’en occupe pas, on regarde notre niveau de jeu, notre performance. Peu d’équipes prennent des points à Monaco, à nous d’arracher quelque chose là-bas » a confié l’entraîneur du FC Metz dans des propos relayés par le Républicain Lorrain.

Lire aussi

« Monaco est la honte du foot français » : Un journaliste craque« Monaco est la honte du foot français » : Un journaliste craque
« On réfléchit aux qualités de l’adversaire, qui a beaucoup de joueurs offensifs de grande qualité. On ne sait pas ce qu’ils vont faire mais c’est une équipe qui prend beaucoup de risque, elle a beaucoup de joueurs dans le dernier tiers offensif. On réfléchit à la meilleure structure » a ajouté Stéphane Le Mignan, en quête d’un exploit au stade Louis II et qui sait que l’ASM jouera avec une très grosse pression dimanche après-midi. Car pour les hommes d’Adi Hütter, tout autre résultat qu’une victoire face au promu messin serait une énorme contre-performance.
Articles Recommandés
Marcus Rashford
Liga

Rashford étincelant, le Barça fait un choix radical

ICONSPORT_271160_0014
LOSC

Ligue 1 : Genesio a la recette, le derby sera pour Lille

Mahdi Camara
Rennes

Les bouchers de la Ligue 1, Rennes a honte

ICONSPORT_270992_0015
OM

L'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueux

Fil Info

18:40
Rashford étincelant, le Barça fait un choix radical
18:20
Ligue 1 : Genesio a la recette, le derby sera pour Lille
18:00
Les bouchers de la Ligue 1, Rennes a honte
17:20
L'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueux
17:00
Neal Maupay à l'OL, la porte se ferme !
16:40
PSG : Un joueur de l'Inter passe aux aveux
16:20
Milan remercie l'OM pour le cadeau Rabiot
16:00
Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple
15:40
« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

Derniers commentaires

OM-PSG : Nayef Aguerd toujours incertain

C'était pour le jeu de mot, rien de plus rien de moins. Mon pauvre club est devenu champion d'Europe, calme toi et trouve ma photo le buveur, rires.

OM : Plus fort que Yamal, Greenwood affole l’Europe

om champion des defaites en ldc greenwood sera a vendre , fini l om pour lui !! il doit etre content de partir de ce club de loser

« Textor était arrogant comme un idiot » : Il est banni

Je vois que les naïfs et les imbéciles sont toujours là. ^^ John Textor doit bien se marrer en voyant les articles débiles et les propos pas moins débiles des réseaux sociaux qui sortent sur lui.

Milan remercie l'OM pour le cadeau Rabiot

l om se fait avoir sur tout les transferts!!! les nuls depuis 125 ans en plus

L'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueux

zero trophée zero victoire l om

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading