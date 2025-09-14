L1 : Le Paris FC enchaine, ça devient sérieux

Brest - Paris FC 1-2

Metz - Angers 1-1

PSG - Lens 2-0

Strasbourg - Le Havre 1-0

En marge du match du PSG face à Lens pour permettre à Paris de conserver sa première place au classement, trois autres matchs avaient lieu, notamment dans la deuxième partie de tableau. La bonne affaire est pour le Paris FC, qui s’est imposé 2-1 à Brest. Un succès construit en première période avec des buts de Geubbels et Marchetti. Cela permet au club parisien de sortir définitivement du bas de tableau.

Une place au chaud aussi pour Strasbourg, qui s’en est encore une fois bien sorti dans les derniers instants, avec un pénalty transformé par Panichelli à la 92e minute. Suffisant pour battre Le Havre 1-0 et grimper à la 5e place. Enfin, Angers est allé chercher un match nul à la dernière seconde à Metz, sur le score de 1-1. Les Lorrains pourront s’en vouloir, avec le pénalty manqué par Diallo, surtout que cela les laisse à la dernière place du classement.