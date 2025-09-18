LdC : Monaco prend une grosse gifle à Bruges

1ère journée de la Ligue des Champions :

Stade Jan Breydel.

FC Bruges - AS Monaco : 4-1.

Buts : Tresoldi (32e), Onyedika (39e), Vanaken (43e) et Diakhon (75e) pour Bruges ; Fati (90e+2) pour Monaco.

Pourtant plein d’ambitions, Monaco a subi un très gros revers sur la pelouse du FC Bruges ce jeudi soir (1-4). Une rentrée complètement ratée pour les Monégasques en Ligue des Champions…

Au lendemain de la victoire du PSG contre l’Atalanta, Monaco espérait à son tour faire honneur à la L1 sur la scène européenne. Après une première alerte sur la cage de l’ASM (4e), le club de la Principauté partait plutôt bien puisque Biereth obtenait un penalty pour une faute de Mignolet (9e). Une offrande qu’Akliouche ne saisissait pas vu que l’international français butait sur le gardien belge, parti du bon côté (10e). Le tournant du match, vu que Bruges prenait ensuite la surface monégasque d’assaut avec Tresoldi (24e, 27e) ou Tzolis (30e). Et ce qui devait arriver arriva avec l’ouverture du score du club belge après la demi-heure de jeu… Suite à un bon travail d’Onyedika et de Vanaken, Tresoldi trompait Kohn du droit (1-0 à la 32e). Les buts s'enchaînaient ensuite comme des perles avec une réalisation d’Onyedika du gauche (2-0 à la 39e) puis de Vanaken, qui coulait Monaco d’une volée du droit aux 18 mètres en pleine lucarne après un coup-franc mal repoussé par Vanderson (3-0 à la 43e). Trois buts coup sur coup qui tuaient tout suspense de cette rencontre de C1.

Après la pause, l’ASM continuait pourtant à subir avec une occasion de Forbs (53e), et c’est finalement Diakhon qui alourdissait encore plus l’écart dans le dernier quart d’heure de jeu. Servi au point de penalty par Seys, l’ancien Rémois crucifiait pour de bon les Monégasques (4-0 à la 75e). En toute fin de match, le revenant Fati sauvait l'honneur monégasque en marquant un but pour du beurre sur une passe de Minamino (4-1 à la 92e), mais cela ne changeait rien à la lourde défaite de Monaco en terres belges...

À cause de cette très lourde défaite pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l’ASM d’Adi Hütter s’installe au fin fond du classement de cette C1, pas loin de l’OM, alors que Bruges concurrence le PSG en tête.