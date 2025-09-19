L’AS Monaco a été étrillé ce jeudi soir en Ligue des champions face à Bruges (4-1). Le club belge a fait le boulot, mais l’attitude des monégasques a été pointée du doigt par les observateurs. Depuis le début de saison, le jeu d’Adi Hütter peine à convaincre.

Humilié ! Ce jeudi soir, l’AS Monaco a pris l’eau lors de son premier match de Ligue des champions face à Bruges. Le club de la Principauté n’a jamais existé dans une rencontre dominée par les Belges (4-1). Pourtant, le Rocher aurait pu ouvrir le score, mais Maghnes Akliouche n’a pas converti son penalty. Seule éclaircie dans la soirée monégasque, les débuts d’Ansu Fati. Le joueur prêté par le FC Barcelone a pu disputer ses premières minutes et s’est offert un but. Par la suite, les observateurs ont fustigé l’attitude du groupe d’Adi Hütter. Quand l’OM a fait bonne figure du côté de Madrid, que le PSG a fait le travail face à l’Atalanta, la performance de l’AS Monaco frustre le football français.

Monaco, coule et fait honte

Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau n’a pas été tendre avec le match de Monaco, la honte du foot français. « Ce qui m’a frappé ce soir, c’est qu’on a vu l’OM. On ne savait pas si la nouvelle combinaison des nouvelles recrues allait être bonne. Ils ont joué au Real, ce qui est un piège absolu. Ils ont été à la hauteur. On a vu le PSG, avec quelques absents, certes l’Atalanta, ce n’était pas beau, mais ils ont été à la hauteur. Et Monaco, c’est la honte. C’est la honte du football français. Ce qui s’est passé ce soir, dès les toutes premières minutes malgré l’action où ils obtiennent le peno… Et Bruges a fait ce qu’ils savent faire. Mais dans l’attitude, l’absence totale de personnalité, quelque chose qu’on avait déjà pointé depuis le début de saison. Ils ont gagné trois fois, mais toujours avec des questions qui se sont posées sur le niveau, » explique-t-il. Sous pression cette saison, Adi Hütter doit redresser la barre du côté l’ASM. L'entraîneur autrichien a présenté ses excuses à la suite de la débâcle.