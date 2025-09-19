ICONSPORT_271082_0020

« Monaco est la honte du foot français » : Un journaliste craque

Monaco19 sept. , 9:40
parNathan Hanini
L’AS Monaco a été étrillé ce jeudi soir en Ligue des champions face à Bruges (4-1). Le club belge a fait le boulot, mais l’attitude des monégasques a été pointée du doigt par les observateurs. Depuis le début de saison, le jeu d’Adi Hütter peine à convaincre.
Humilié ! Ce jeudi soir, l’AS Monaco a pris l’eau lors de son premier match de Ligue des champions face à Bruges. Le club de la Principauté n’a jamais existé dans une rencontre dominée par les Belges (4-1). Pourtant, le Rocher aurait pu ouvrir le score, mais Maghnes Akliouche n’a pas converti son penalty. Seule éclaircie dans la soirée monégasque, les débuts d’Ansu Fati. Le joueur prêté par le FC Barcelone a pu disputer ses premières minutes et s’est offert un but. Par la suite, les observateurs ont fustigé l’attitude du groupe d’Adi Hütter. Quand l’OM a fait bonne figure du côté de Madrid, que le PSG a fait le travail face à l’Atalanta, la performance de l’AS Monaco frustre le football français.

Monaco, coule et fait honte

Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau n’a pas été tendre avec le match de Monaco, la honte du foot français. « Ce qui m’a frappé ce soir, c’est qu’on a vu l’OM. On ne savait pas si la nouvelle combinaison des nouvelles recrues allait être bonne. Ils ont joué au Real, ce qui est un piège absolu. Ils ont été à la hauteur. On a vu le PSG, avec quelques absents, certes l’Atalanta, ce n’était pas beau, mais ils ont été à la hauteur. Et Monaco, c’est la honte. C’est la honte du football français. Ce qui s’est passé ce soir, dès les toutes premières minutes malgré l’action où ils obtiennent le peno… Et Bruges a fait ce qu’ils savent faire. Mais dans l’attitude, l’absence totale de personnalité, quelque chose qu’on avait déjà pointé depuis le début de saison. Ils ont gagné trois fois, mais toujours avec des questions qui se sont posées sur le niveau, » explique-t-il. Sous pression cette saison, Adi Hütter doit redresser la barre du côté l’ASM. L'entraîneur autrichien a présenté ses excuses à la suite de la débâcle. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_253092_0057 (1)
OL

« Textor était arrogant comme un idiot » : Il est banni

ICONSPORT_243592_0006
OM

L'OM se réserve une pépite belge pour janvier 2026

ICONSPORT 271025 0467
PSG

38ME, le PSG a son Marcelo

ICONSPORT_271119_0008
OL

L'OL et Guimaraes, l'histoire n'est pas finie

Fil Info

12:40
« Textor était arrogant comme un idiot » : Il est banni
12:20
L'OM se réserve une pépite belge pour janvier 2026
12:00
38ME, le PSG a son Marcelo
11:40
L'OL et Guimaraes, l'histoire n'est pas finie
11:20
Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce
11:00
OM : De Zerbi lui fait une promesse, Rulli peut s’inquiéter
10:40
PSG : Konaté ne signera pas à Paris
10:20
L'OL prolonge une pépite jusqu'en 2028
10:00
OM : Pas de faute grave pour Benatia

Derniers commentaires

Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce

le mec qui croit toujours etre supérieur et qu il maitrise les autres. redescends un peu

Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce

ils font leurs taf et en plus apportent leurs arguments. c est la liberté de parole, et non juste pour chier sur le PSG. surtout qu il sont quasi tous pro PSG..... donc dire qu ils racontent des conneries, mouais. ça se verra à la fn du match. et debattre n est pas forcement reconter des conneries !

OM : Pas de faute grave pour Benatia

Ca ne change en rien au fait que condamner un outil est de la bêtise.

38ME, le PSG a son Marcelo

Depuis le départ de Sir Alex précisément.

OM : Pas de faute grave pour Benatia

C'est son pote qui a diffusé, pas lui... Et franchement il ne dit rien d'autre que ce que tout le monde s'est dit en voyant ce but

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading