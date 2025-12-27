ICONSPORT_280510_0106

OM : Mason Greenwood fait craquer Pierre Ménès

OM27 déc. , 11:20
parCorentin Facy
0
Mason Greenwood a brillé lors de cette première partie de saison en Ligue 1 et pour Pierre Ménès, il n’y a pas de honte à dire que le joueur de l’OM est le meilleur attaquant du championnat de France actuellement.
Auteur de 15 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues (11 buts, 3 passes en Ligue 1), Mason Greenwood a réalisé une première partie de saison tout simplement parfaite avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais de 24 ans confirme sa montée en puissance, après une saison aboutie en 2024-2025. L’ancien joueur de Manchester United semble plus fort que jamais. Davantage connecté au reste de l’équipe, plus altruiste et moins avare en efforts, Mason Greenwood a séduit Pierre Ménès.
L’ancien journaliste de Canal+ a publié sur sa chaîne YouTube son équipe-type de la première partie de la saison en Ligue 1. Et selon lui, impossible de choisir un autre joueur que Mason Greenwood pour le poste d’ailier droit tant l’attaquant de l’OM domine le championnat de France à ses yeux. « A droite (de l’équipe-type) obligatoirement c’est Mason Greenwood. Il marque toujours autant de buts et en plus il a progressé dans la participation au jeu, dans l’investissement personnel, dans le repli défensif. On le voit beaucoup plus que la saison dernière, où il avait tendance à disparaître de la circulation pendant de longues minutes » explique le journaliste avant de conclure.

Mason Greenwood meilleur attaquant de Ligue 1 ?

« Ses périodes d’éclipse sont bien moindres. C’est certainement le meilleur attaquant de cette première partie de saison en Ligue 1 » a analysé Pierre Ménès, totalement charmé par les prestations de Mason Greenwood lors de cette première partie de saison. Une analyse très certainement partagée par les supporters de l’OM ainsi que par Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a réussi à faire passer un cap à l’attaquant anglais et c’est sans doute pour l’instant l’une de ses plus beaux accomplissements en Provence. Du côté de Marseille, on espère maintenant que Greenwood conservera ce niveau exceptionnel le plus longtemps possible afin d’atteindre les objectifs du club en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions.
0
Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

Et pourquoi pas Hakimi, Pacho, Mendes, Viti, Neves, Doué etc ????

L'OM vise une énorme surprise au Portugal

Le mec a le soulier d'or. Rajoutez Greenwood le ballon d'or virtuel. Secouez le tout et vous obtenez la meilleure équipe d'Europe.

OM : 15 ME, l'offre de Longoria déchirée au Brésil

l'OM n'a rien à y foutre. Ni L1, ni CdF au palmarès. Juste un sparring partner pour lancer la 2e partie de saison.

PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé

Va a Liverpool dans un vrai club

L'OL et l'OM prennent une clim pour Abdelli

Prendre une prime en partant libre il serait bête de partir avant ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading