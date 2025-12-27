OM : Mason Greenwood fait craquer Pierre Ménès

Mason Greenwood a brillé lors de cette première partie de saison en Ligue 1 et pour Pierre Ménès, il n’y a pas de honte à dire que le joueur de l’OM est le meilleur attaquant du championnat de France actuellement.

Auteur de 15 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues (11 buts, 3 passes en Ligue 1), Mason Greenwood a réalisé une première partie de saison tout simplement parfaite avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais de 24 ans confirme sa montée en puissance, après une saison aboutie en 2024-2025. L’ancien joueur de Manchester United semble plus fort que jamais. Davantage connecté au reste de l’équipe, plus altruiste et moins avare en efforts, Mason Greenwood a séduit Pierre Ménès.

L’ancien journaliste de Canal+ a publié sur sa chaîne YouTube son équipe-type de la première partie de la saison en Ligue 1. Et selon lui, impossible de choisir un autre joueur que Mason Greenwood pour le poste d’ailier droit tant l’attaquant de l’OM domine le championnat de France à ses yeux. « A droite (de l’équipe-type) obligatoirement c’est Mason Greenwood. Il marque toujours autant de buts et en plus il a progressé dans la participation au jeu, dans l’investissement personnel, dans le repli défensif. On le voit beaucoup plus que la saison dernière, où il avait tendance à disparaître de la circulation pendant de longues minutes » explique le journaliste avant de conclure.

Mason Greenwood meilleur attaquant de Ligue 1 ?

« Ses périodes d’éclipse sont bien moindres. C’est certainement le meilleur attaquant de cette première partie de saison en Ligue 1 » a analysé Pierre Ménès, totalement charmé par les prestations de Mason Greenwood lors de cette première partie de saison. Une analyse très certainement partagée par les supporters de l’OM ainsi que par Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a réussi à faire passer un cap à l’attaquant anglais et c’est sans doute pour l’instant l’une de ses plus beaux accomplissements en Provence. Du côté de Marseille, on espère maintenant que Greenwood conservera ce niveau exceptionnel le plus longtemps possible afin d’atteindre les objectifs du club en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions.