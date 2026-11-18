Tout proche de signer à Arsenal avant de prolonger au Real Madrid l’été dernier, Vinicius est toujours ciblé par le club anglais. Un départ est envisageable, à condition que les Gunners paient 150 millions d’euros.

L’été dernier a été très agité pour Vinicius Junior. L’attaquant brésilien du Real Madrid était tout proche de quitter la capitale espagnole alors que son contrat arrivait à expiration dans un an. Arsenal a tenté le très gros coup et les négociations ont été loin avec le clan de l’attaquant brésilien. Un accord était proche mais contre toute attente, « Vini » a prolongé jusqu’en 2032 au Real Madrid.

Cette signature devait permettre au Brésilien de retrouver de la confiance, de la stabilité et son meilleur niveau. Ce n’est pas le cas en ce début de saison puisque José Mourinho a trouvé son onze type… sans Vinicius, mais avec Arda Güler et Yan Diomandé pour épauler Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Dès lors, un départ de Vinicius l’été prochain n’est pas à exclure. En revanche, le Real Madrid se montrera intransigeant sur le prix de son attaquant selon Josep Pedrerol.

« Le Real Madrid n’a pas mis Vinicius à vendre. Mais Arsenal est toujours là. Ce n’est pas nouveau, cela fait longtemps qu’ils s’y intéressent et c’est toujours le cas. Le Real ne vendra pas Vinicius pour moins de 150 millions d’euros. Ce serait même probablement un peu plus. Mais 150 millions, c’est vraiment le minimum que le club madrilène demandera en cas d’offre pour Vinicius » a lâché le présentateur d’El Chiringuito. Arsenal est donc prévenu, il faudra casser sa tirelire à l’été 2027 pour rendre possible un potentiel transfert de Vinicius. Le Real Madrid ouvrira la porte en cas d’offre colossale.

La question est néanmoins de savoir ce que le joueur en pense. Un an après avoir prolongé au Real jusqu’en 2032, le Brésilien pourrait refusé d’entendre parler d'un départ. Sauf s’il ne parvient pas à retrouver une place de titulaire aux yeux de José Mourinho au cours de la saison…