L'OM annule un transfert à 9 ME, Genesio jubile
Emerson finalement parti pour rester
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c'est un peu comme l'ursaff ... tu serais pas dans la merde si y avait pas autant de pression
Titre made in facy .. faut avourer qu'on le reconnait par sa mediocrité .. l'inverse total de ce qui est dit ... Le Mercato d'hiver à venir Pas d'obligation de brader : Contrairement aux craintes habituelles, le directeur général a été catégorique : l'OL n'est pas sous la pression de vendre à tout prix cet hiver. Stratégie ciblée : Le club cherchera à ajuster l'effectif (notamment via le marché des prêts), mais aucune vente majeure ne sera faite par défaut si un remplaçant de qualité équivalente ne peut pas être recruté dans la foulée (par exemple, pas de départ d'attaquant ou de défenseur sans compensation immédiate
Très bon apport offensif, à l'origine des 2 buts contre Turquie (au passage quel tireur de corners!) mais effectivement défendre n'est pas son fort et contre l'Italie c'est ce côté droit Cherki-Olise-Gusto qui nous a fait perdre.
campos fera aucun cadeau...mdr donc t'en veut plus mais c'est prix fort, il est rigolo lui. Il va donc rester au club, puis comme si au bout de six mois fallait deja repartir...n'importe quoi
… Etienne Moatti … Rien que ça, c’est à vomir… 🤮🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13