Titulaire indiscutable de Bruno Genesio à l’OM jusqu’à présent, Emerson va manquer plusieurs semaines de compétition en raison d’une opération au genou. Son potentiel transfert vers l’Italie se complique.

Dans l’obligation de se séparer de joueurs à gros salaire l’hiver prochain, l’Olympique de Marseille espère trouver des portes de sortie à Pierre-Emile Hojbjerg ou encore à Geoffrey Kondogbia. Un autre élément important de l’effectif de Bruno Genesio aurait pu être sacrifié en janvier prochain. En Italie, un possible transfert d’Emerson Palmieri à la Juventus Turin a par exemple été évoqué. L’ancien défenseur de Chelsea a une très belle cote en Série A et son prix aux alentours de 9 millions d’euros selon Transfermarkt ne constituait pas un frein pour les clubs intéressés.

Pour la compétitivité de son équipe, Bruno Genesio espère conserver l’ancien Lyonnais. Il va donc se ravir des informations du site Tutto Juve, qui affirme qu’Emerson Palmieri est finalement parti… pour rester à l’Olympique de Marseille. La faute à son arthroscopie du genou gauche, une opération du genou gauche réalisée il y a quelques jours et qui va éloigner Emerson des terrains pendant plusieurs semaines. Le latéral olympien ne sera probablement pas de retour avant le mois de janvier, au mieux.

Emerson finalement parti pour rester

Une absence qui refroidit les clubs intéressés, qui ne souhaitent pas prendre le risque de miser sur un joueur de 32 ans qui pourrait prendre un peu de temps avant de retrouver son meilleur niveau. Alors que son départ vers l’Italie semblait probable, Emerson Palmieri a donc de fortes chances de rester à Marseille cet hiver. Un coup dur pour les finances olympiennes au vu de l’imposant salaire du joueur né à Santos, mais une excellente nouvelle en revanche pour Bruno Genesio. Sauf cataclysme, l’entraîneur de l’OM pourra compter sur le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 pour le reste de la saison.