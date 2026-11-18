Zinedine Zidane a testé énormément de nouveaux joueurs en équipe de France durant ses deux premiers rassemblements. Une manière peut-être de marquer une rupture avec l’ère Didier Deschamps qui ne fait pas l’unanimité.

Tout n’a pas été parfait durant les six premiers matchs de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France mais au moins, personne ne pourra reprocher au sélectionneur des Bleus de ne pas essayer des choses. L’ancien entraîneur du Real Madrid a notamment fait appel à énormément de joueurs qui n’avaient aucune sélection en Bleus jusqu’à présent. On pense ici à Lepaul, Jacquet, Yoro, Da Cunha, Diouf, Pagis, Kroupi ou encore Kumbedi. Un laboratoire à ciel ouvert assumé par Zinedine Zidane, lequel souhaite voir des joueurs aux profils et aux qualités différentes pour façonner son équipe sur le moyen et long terme. Dans l’Equipe du Soir , Etienne Moatti a toutefois critiqué le sélectionneur tricolore sur ce point, estimant que Zinedine Zidane avait été un peu loin.

Trop de nouveaux, Zidane a-t-il été « trop loin » ?

« Je trouve qu’il a eu envie de voir trop de monde. Je trouve qu’il y avait un côté un peu ‘anti-Deschamps’ en faisant des choses qui ne se faisaient pas avant en poussant le bouchon un peu loin. Certains joueurs, je ne suis pas persuadé qu’ils méritaient à ce point d’avoir une première sélection en équipe de France » a analysé le consultant de la Chaîne L’Equipe, pas totalement convaincu par les tests effectués par le sélectionneur tricolore. Egalement présente sur le plateau, Mélisande Gomez n’est elle pas choquée même si elle concède que certains nouveaux ne seront peut-être pas amenés à revenir de sitôt en équipe de France.