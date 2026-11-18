Candidat à l’élection présidentielle de la FIFA, Philippe Diallo va rencontrer un obstacle supplémentaire. Le Français ne sera pas seulement opposé au président sortant Gianni Infantino puisque le Japonais Kozo Tashima, à qu’il avait proposé une alliance, s’est également présenté.

La tâche se complique pour Philippe Diallo . Le patron de la Fédération Française de Football, loin de partir favori face à Gianni Infantino, devra maintenant composer avec un adversaire supplémentaire. Il s’agira de Kozo Tashima, le président d’honneur de la Fédération Japonaise de Football dont la candidature à l’élection présidentielle de la FIFA a officiellement été présentée.

« Nous ferons connaître au monde entier l'importance du fair-play, du respect et de l'intégrité, ces valeurs fondamentales qui sont au cœur même du football et du sport en général, a promis le Japonais dans le communiqué de sa Fédération. Fort d'un sens aigu de ma mission et d'une détermination sans faille, je relèverai ce défi afin que la FIFA puisse devenir une organisation plus saine et plus fiable, et contribuer encore davantage au développement du football à l'échelle mondiale. »

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Philippe Diallo, d’autant que le Français espérait compter son nouvel adversaire parmi ses alliés. Le président de la FFF avait proposé une alliance à Kozo Tashima dont les objectifs sont jugés similaires. Ainsi, le candidat soutenu par l’UEFA souhaitait maximiser ses chances de détrôner Gianni Infantino.

« Le candidat japonais est un ancien président de la Fédération japonaise, il a une grande connaissance et il a une démarche similaire à la mienne. Si on veut gagner, il faut unir ses forces et faire en sorte que ceux qui partagent cette vision s'unissent pour gagner. Les contacts ont déjà été pris. Il a une démarche qui repose sur les mêmes constats et les mêmes valeurs. Nous avons pris contact avec lui », annonçait Philippe Diallo en début de semaine, sans parvenir à convaincre Kozo Tashima qui vise lui aussi la majorité des votes des 211 Fédérations lors de l'élection programmée le 18 mars à Rabat.