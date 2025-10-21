ICONSPORT_271271_0005

Trois clubs français veulent Endrick, mais pas le PSG

Mercato21 oct. , 8:00
parGuillaume Conte
Endrick est sur le départ au Real Madrid et trois clubs français sont venus aux renseignements. Surprise, le PSG n'en fait pas partie. Mais l'OM est bien là.
La presse espagnole est unanime, l’idée de prêter Endrick cet hiver au mercato est désormais sérieusement étudiée par le Real Madrid. Xabi Alonso ne fait absolument pas jouer le jeune attaquant brésilien, qui trouvait déjà le temps long sur le banc de touche la saison dernière avec Carlo Ancelotti. Mais désormais, l’ancien de Palmeiras n’a même pas des bouts de matchs pour se montrer. Problème de niveau, insuffisance constatée à l’entrainement, trop grande importance des titulaires actuels comme Kylian Mbappé ? Les questions se posent mais la seule réponse reste un changement de club cet hiver.

L’idée du prêt a donc été acceptée et cela a eu le don de mettre de nombreux clubs sur les rangs. Le journaliste turc Ekrem Konur a fait la liste des formations qui sont venues voir le Real Madrid ces derniers jours pour se renseigner sur une possible venue d’Endrick. Le PSG n’en fait pas partie, ce qui semble confirmer que le profil du Brésilien ne plait pas tant que ça à Luis Enrique, qui manque pourtant d’un avant-centre capable de jouer titulaire. Mais le retour d’Ousmane Dembélé rend les dirigeants parisiens très confiants pour le reste de la saison.
Parmi les 11 clubs intéressés, on retrouve tout de même trois clubs français. Il s’agit de Marseille, qui vient de perdre Amine Gouiri pour plusieurs mois et a écarté Neal Maupay, ce qui ne laisse plus grand monde devant. Mais l’OM va devoir faire face à la concurrence de deux voisins : Monaco et Nice. Sur le Rocher, on se dit que le prêt d’Ansu Fati est un exemple de pari qui peut aider l’équipe à grandir. Et à Nice, ce ne serait pas la première fois qu’un coup de ce type est tenté, Mario Balotelli ou Hatem Ben Arfa ayant démontré que les Aiglons étaient capables de relancer des joueurs de talent.
Mais les formations de Ligue 1 vont avoir de la concurrence de haut niveau, car la liste des prétendants est longue. Signe qu’Endrick fait toujours rêver, à 20 ans et avec un statut de remplaçant au Real Madrid. Ainsi, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen en Allemagne, Séville en Espagne, Benfica au Portugal, Bologne en Italie, le PSV et l’Ajax aux Pays-Bas et même Palmeiras au Brésil, ont toqué à la porte de la Casa Blanca pour récupérer l’avant-centre.
