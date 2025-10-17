Coup dur pour Endrick, l’OM ne l’a pas vu venir

Disposé à relancer Endrick en prêt durant la deuxième partie de saison, l’Olympique de Marseille est loin d’être le seul club intéressé. Parmi les courtisans de l’attaquant du Real Madrid figurent huit autres formations, y compris deux grands d’Europe totalement inattendus.

L’Olympique de Marseille va tenter un nouveau coup sur le marché des transferts. Après les surprises Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Benjamin Pavard, le vice-champion de France rêve d’Endrick. La piste peut paraître audacieuse mais une réelle opportunité pourrait se présenter cet hiver. Si sa situation n’évolue pas d’ici là, le Brésilien de 19 ans sera peut-être contraint de se trouver une porte de sortie.

L’attaquant du Real Madrid, déjà peu utilisé par son précédent coach Carlo Ancelotti, l’est encore moins sous les ordres de Xabi Alonso. Le successeur de l’Italien l’a laissé sur le banc des remplaçants lors des cinq matchs qui ont suivi son retour de blessure. Endrick n’a donc toujours pas débuté sa saison et attend son heure derrière l’intouchable Kylian Mbappé et sa doublure Gonzalo Garcia. Jusqu’ici, l’ancienne pépite de Palmeiras s’est toujours sentie capable d’inverser la tendance. Mais l’international auriverde va rapidement s’impatienter à l’approche de la Coupe du monde 2026 qui risque de lui passer sous le nez.

L’Olympique de Marseille, qui verra l’Algérien Amine Gouiri et peut-être même le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang partir pour la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver, y voit une belle opportunité. Sauf que les Marseillais sont loin d’être les seuls intéressés. De l’autre côté de la Manche, la source CaughtOffside cite huit autres courtisans pour Endrick : le FC Valence, la Real Sociedad, la Juventus Turin, West Ham, Brighton, Newcastle, Aston Villa et Manchester United. La présence de cadors européens complique sérieusement la tâche des dirigeants olympiens qui devront déjà convaincre l’attaquant de faire ses valises.