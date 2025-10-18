endrick vire du real le responsable est connu iconsport 237014 0278 387541

« Recruter Endrick à l’OM, aucune logique » : Un journaliste démonte la rumeur

OM18 oct. , 11:00
parClaude Dautel
1
Depuis plusieurs jours, la rumeur de la possible venue d'Endrick à l'OM lors du mercato d'hiver circule. Mais pour Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe, cela n'aurait strictement aucun sens pour Marseille. Et il s'explique.
Compte tenu des transferts réalisés par Pablo Longoria et Medhi Benatia pour le compte de l'Olympique de Marseille, la rumeur d'une possible signature d'Endrick ne paraît pas si saugrenue que cela, même si la star brésilienne du Real Madrid a un salaire qui n'est pas du tout aux normes de l'OM. Mais on l'a vu dans plusieurs dossiers récents, les dirigeants phocéens sont capables de tout et surtout de trouver des solutions afin d'apporter à Roberto De Zerbi les joueurs dont il estime avoir besoin. Alors, même si l'OM est déjà bien armé sur le plan offensif, la venue de l'avant-centre de 19 ans serait forcément un énorme coup en janvier prochain, rien que sur le plan médiatique. Mais pour Hugo Guillemet, qui a évoqué ce dossier dans L'Equipe du Soir, la venue du joueur madrilène serait un mauvais signal envoyé vers les jeunes du club.

Endrick à l'OM pour une seule raison

Le journaliste cite, par exemple, le nom de Robinio Vaz, le jeune attaquant de 18 ans, qui cette saison se fait déjà remarquer de la plus belle des manières. « Il faut voir l’effectif de Marseille. Ils ont Aubameyang et Gouiri. Je veux bien empiler des joueurs, et oui Endrick est formidable en sortie de banc et il est capable de faire la différence en dix minutes. Mais à l’OM, il y a Robinio Vaz qui a le même âge qu’Endrick et commence à jouer. Quelle serait la logique de payer un salaire très important pour une baby star, mais une star quand même, du football mondial et bloquer un joueur qu’on a formé, qui performe et qui est décisif en Ligue 1 ? Je ne comprendrai pas la logique, même si la logique médiatique, je peux la comprendre », fait remarquer Hugo Guillemet, qui sait que l'Olympique de Marseille frapperait un énorme coup sur le plan du marketing et de la communication avec ce renfort venu du Real Madrid.
1
Articles Recommandés
psg beraldo vendu paris met une condition iconsport 264442 0204 2 397610
PSG

PSG : Beraldo est nul, le Brésilien fait l'unanimité

ICONSPORT_165988_0001
OL

OL : Cette décision de Paulo Fonseca va choquer

ICONSPORT_271638_0224
OM

OM : Pavard donne déjà rendez-vous à Longoria

ICONSPORT_273000_0004
PSG

Akliouche au PSG, Monaco donne son accord !

Fil Info

13:00
PSG : Beraldo est nul, le Brésilien fait l'unanimité
12:40
OL : Cette décision de Paulo Fonseca va choquer
12:20
OM : Pavard donne déjà rendez-vous à Longoria
12:00
Akliouche au PSG, Monaco donne son accord !
11:39
OM : De Zerbi convoque 21 joueurs contre Le Havre
11:30
Hateboer à l'OL, Pierre Ménès est consterné
10:30
PSG : Luis Campos sur X, le compte qui affole les fans
10:00
L'OL a son buteur vedette, c'est une surprise

Derniers commentaires

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

j'ai jamais rien caché trompette... tu es la pire merde du forum et malheureusement je peux plus te bloquer pour pas lire ta débilité

OM : De Zerbi convoque 21 joueurs contre Le Havre

Aubam et Hojberg n'ont joué que le 1er match en sélection et sont donc frais. Idem pour Pavard, Emerson , Paixao et Greenwood. Ces 6 là sont presque à coup sûr titulaires ce soir. Balerdi, comme Rulli, on les laisse au frigo pour la C1. Je mettrais Murillo à droite , Emerson à gauche et Aguerd pour accompagner Pavard . Hojberg avec ? au milieu ( on a le choix). Et pkoi pas Nadir en 10 .?

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

La meilleure .repartit est de lire ton historique de message RIRES Tu ne peux plus le cacher comme avant MORT DE RIRE

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

quelle belle répartie avec ton cerveau sous développé tu as fais un bel effort...

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

RIRES de toi qui veux te déguiser en Marseillais est normal Les comptes fake sont tres tres facile a détecter

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading