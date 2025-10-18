OM : De Zerbi convoque 21 joueurs contre Le Havre

Aubam et Hojberg n'ont joué que le 1er match en sélection et sont donc frais. Idem pour Pavard, Emerson , Paixao et Greenwood. Ces 6 là sont presque à coup sûr titulaires ce soir. Balerdi, comme Rulli, on les laisse au frigo pour la C1. Je mettrais Murillo à droite , Emerson à gauche et Aguerd pour accompagner Pavard . Hojberg avec ? au milieu ( on a le choix). Et pkoi pas Nadir en 10 .?