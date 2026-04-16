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Didier Deschamps favori pour sortir le Real Madrid de la crise

Liga16 avr. , 14:00
parCorentin Facy
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Eliminé par le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid va achever une deuxième année de suite sans titre majeur. Une anomalie que Florentino Pérez souhaite réparer en misant sur un entraîneur d’expérience. Didier Deschamps tient la corde.
Battu au match aller au Santiago Bernabeu, le Real Madrid n’est pas passé loin d’une performance majuscule, mercredi soir à l’Allianz Arena face au Bayern Munich. Longtemps devant au score, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont finalement craqué dans les cinq dernières minutes, subissant de plein fouet les conséquences du carton rouge reçu par Eduardo Camavinga. Le Real Madrid va achever une deuxième saison de suite sans titre majeur (Liga, Ligue des Champions, Copa Del Rey).
Cela est tout simplement intolérable aux yeux de Florentino Pérez, qui n’a pas épargné ses joueurs après la défaite en Allemagne en descendant directement dans le vestiaire du Real Madrid selon la presse espagnole. Nommé pour succéder à Xabi Alonso en cours de saison, Alvaro Arbeloa savait que son avenir dépendait d’un titre. L’ancien entraîneur du Castilla a peu de chances de rester à la tête de l’équipe première. Florentino Pérez souhaite à présent faire venir un entraîneur d’expérience, charismatique et qui a déjà gagné dans sa carrière.

Deschamps en pole pour le banc du Real ?

Quatre noms sont évoqués après la défaite à Munich par Mario Cortegana, spécialiste du Real Madrid pour The Athletic. Le premier n’est autre que celui de Jürgen Klopp. L’ancien entraîneur de Liverpool n’a toutefois pas été contacté et cette piste est jugée trop difficile à mener à bien en raison des nombreuses exigences de l’Allemand. L’état-major du Real Madrid « apprécie énormément Zidane », qui a déjà pris les commandes de l’équipe à deux reprises dans sa carrière. Cette piste a toutefois très peu de chance de se concrétiser pour la simple et bonne raison que Zizou est l’immense favori pour succéder à Didier Deschamps en équipe de France.

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Justement, l’actuel sélectionneur des Bleus pourrait bien, par conséquent, devenir le favori pour le banc du Real Madrid. C’est le troisième nom évoqué par Mario Cortegana, qui juge « possible » l’arrivée de Didier Deschamps sur le banc de la Casa Blanca après la Coupe du monde. Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur des Etats-Unis, est un autre « candidat fort » de la direction madrilène, mais le profil de Didier Deschamps, qui dispose d’une expérience plus forte et d’un CV plus impressionnant, pourrait coller davantage aux besoins immédiats du Real Madrid.
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