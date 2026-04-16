Klopp exige Ibrahima Konaté pour signer au Real

Jürgen Klopp fait partie des grands favoris pour devenir entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Pour signer chez les Merengue, l'Allemand attend des améliorations sur le plan défensif. Il propose déjà une première recrue au Real.

Après deux saisons difficiles en terme de jeu et de trophées glanés, le Real Madrid a besoin d'un nouveau leader d'équipe l'été prochain. Malgré la bonne volonté affichée par Alvaro Arbeloa, l'entraîneur intérimaire n'a pas les épaules pour porter le projet futur. Zinédine Zidane est espéré mais l' Equipe de France attend l'ancien numéro 10 des Bleus. La piste Jürgen Klopp apparaît tout aussi séduisante mais bien plus réaliste. Engagé par Red Bull après son mandat à Liverpool, il est plus en retrait au sein de la structure autrichienne ces derniers temps et prépare son départ.

Konaté dans les valises de Klopp ?

Fichajes, l'Allemand exige plusieurs recrues en défense pour venir. La presse espagnole annonce des discussions sérieuses entre l'ancien manager de Liverpool et le Real Madrid. Le club madrilène présente un fort intérêt pour Klopp. Mais, l'exigeant technicien ne veut pas se brûler les ailes comme Xabi Alonso cette saison. Selon, l'Allemand exige plusieurs recrues en défense pour venir. Encore défaillant à Munich mercredi soir , ce secteur est le point faible du Real depuis plusieurs années. Pour être plus solide derrière, Jürgen Klopp mise sur Ibrahima Konaté en priorité.

Il connaît bien le Français pour l'avoir dirigé à Liverpool pendant 3 années. Toutefois, il ne faudra pas traîner dans ce dossier. Konaté arrive en fin de contrat en juin prochain et serait donc gratuit. Cependant, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins rapporte une reprise des discussions entre le joueur et les Reds pour une prolongation de 4 à 5 ans. De quoi plomber le Real qui devrait alors débourser le prix fort pour Ibrahima Konaté. Dans ces conditions, la venue de Jürgen Klopp serait compromise même si l'entraîneur vise aussi Nico Schlotterbeck (Dortmund) au mercato.